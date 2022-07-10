Впервые за лет 15: озеро в парке Минного городка во Владивостоке затянуло тиной

Парк Минного городка. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Излюбленное гостями и жителями Владивостока место медленно, но верно превращается в развалины. Некогда привлекательный и притягательный парк Минного городка давно утратил былую популярность – территория грязная и недоделанная. Более того, впервые за 15 лет озеро затянуло тиной. Об этом и многом другом – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Мужчина рыбачит в озере. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Печальная картина представляется взору во время прогулки в парке Минного городка в районе Баляева во Владивостоке. Повсюду брошенные на полпути попытки «слепить» из запущенной территории что-то стоящее, переполненные через край урны. О том, что когда-то парк собирались приводить в порядок, говорит только более менее свежий асфальт – его рабочие уложили еще в 2020 году. И на этом реализация проекта прекратилась.

Обновленный еще в 2020 году асфальт. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Между тем, еще в марте прошлого года мэрия Владивостока объявила об окончании работы над созданием концепции развития парка Минного городка. Решали, как же преобразится парк, сами жители. Сред их пожеланий были «тихое зеленое место с возможностями для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьей».

Переполненные мусорные урны. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Тогда проектное решение разбили на семь частей и обещали завершить работы по благоустройству к концу 2023 году. Специалисты даже показали, как будет выглядеть обновленный парк Минного городка во Владивостоке – обещали восстановить кинотеатр «Буратино», хоккейную коробку с навесом, а также скейт-парк и памп-трек, детские площадки, зоны для игра с домашними животными, зоны для коворкинга, лектории и многое другое.

Озеров парке Минного городка. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Реалии пока намного суровее, и на сегодняшний день работы в парке еще предостаточно. Редакция продолжит следить за преображением территории.

Работы по восстановлению парка стоят на месте. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

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