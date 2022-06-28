На объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл сошел сель

На объездной трассе во Владивостоке из-за ливня произошло обрушение на дороге. Фото: архив «КП» Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Из-за проливного дождя на объездной трассе во Владивостоке сошел небольшой сель. По предварительным данным, он не вызвал сильного затора на дороге.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Константин Шестаков, утром на Пушкинской обвал грунта заблокировал движение по дороге, которую к полудню аварийные службы уже расчистили. Также небольшой сель сошел на объездной Де-Фриз-Седанка-Патрокл, который не принес значительного ущерба. На месте происшествия также работают специалисты.

Глава города добавил, что во Владивостоке дорожники снимают ливневые решетки, чтобы они не забивались и обеспечивали постоянный слив воды. Он обратился к автомобилистам и попросил быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, что из-за ливня также произошло обрушение грунта в Дальнегорске, а в некоторых районах Владивостока наблюдаются подтопления и отключения электричества. Также в городе прекращено движение трамваев. В Приморье спасатели и волонтеры продолжают поиски шестерых детей, которые накануне ушли в лес в Шкотовском районе и пропали.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аварийные службы Владивостока расчистили дорогу на Пушкинской, где утром сошел сель

После схода грязевого потока и деревьев движение было заблокировано (Подробнее...)

Из-за непогоды во Владивостоке встали трамваи

Автобусы и троллейбусы продолжают перевозить жителей (Подробнее...)

Дорожники Владивостока открывают решетки ливневой канализации для спуска воды

Из-за сильного дождя на дорогах творится настоящий потоп (Подробнее...)

В Приморье произошло обрушение на дороге, вода продолжает подниматься

В связи с сильными ливнями в крае также возможны перебои с электричеством (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.