Специалисты объяснили, что за рыбная трагедия произошла на пляже Находки

Ученые объяснили, что произошло. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Находки были шокированы, когда увидели сотни выброшенных на берег рыб на пляже Рица. Среди многочисленных трупов были и те, кто все еще подавал признаки жизни и отчаянно пытался вернуться в воду. Корреспондент «Комсомольской правды» обратился к ученым, чтобы разобраться, почему это произошло.

– Это гидрология. Теплолюбивые виды подводных обитателей проникают с высокотемпературным вихрем к нам, потом он рассеивается, а рыба становится малоподвижной и ее волнами выдавливает на берег. То же самое происходит и с холодным потоком. И не стоит списывать со счетов шторм, – объяснили в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Зато для кальмаров это явление настоящий праздник, можно даже сказать пир. Они не стесняются и бросаются на беззащитных жертв, момент охоты успели снять очевидцы.

Напомним, этим летом было уже два случая странных морских находок у берегов приморских пляжей. Не так давно в бухте Большой Джигит в рыболовной сети женщина обнаружила загадочное животное. А на этой неделе рыбак выловил что-то жуткое и булькающее с щупальцами.

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