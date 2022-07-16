Ряд дорог Приморья размыло, проезд по ним невозможен

Ольгинский район. Фото: Руслана Кишко // Telegram-канал @pogoda_25_region

Продолжительные дожди вызвали переливы и размыв некоторых дорог Приморского края. Как отмечает «Примавтодор», как только вода начнет сходить, проезды будут восстановлены. Пока же предприятие публикует актуальную на 16 июля информацию.

- Проезда нет на 1-м и 2-м километрах дороги Раздольное – Хасан – Гвоздево. Здесь перелив глубиной до одного метра, длиной около 400 метров. Альтернативный проезд возможен через Раздольное – Хасан – бухта Посьет.

- Проезд невозможен на 17-м и 27-м километрах трассы на подъезде к селу Духовское от трассы Уссурийск – Пограничный. Переливы глубиной от 30 до 60 сантиметров, длиной от 12 до 15 метров. Проезд в Духовское осуществляется через Жариково. Также проезд невозможен на 9-м километре дороги Уссурийск – Пограничный – Богуславка. Альтернативный проезд есть в Жариково со стороны Пограничного через Сергеевку.

- Нет проезда на 2-м километре дороги Лукьяновка – Новополтавка. Объезд возможен через дорогу Дальнереченск – Рощино – Восток – Лимонники. Также работает паромная переправа Новопокровка – Новокрещенка. На участке проводятся работы по ремонту моста.

- Проезда нет на 41-м километре дороги Рудная Пристань – Терней. Произошел размыв трубы, и есть перелив воды через дорогу глубиной 50 сантиметров, длиной 50 метров. Из Рудной Пристани отправили экскаватор, грейдер и пять самосвалов, которые начнут работу при первой возможности.

- Из-за перелива длиной 70 метров и разрушения земляного полотна на всю ширину дороги глубиной до двух метров на 2-м километре участка дороги Маргаритово – Моряк-Рыболов все еще отрезаны два населенных пункта: Маргаритово (335 человек) и Моряк-Рыболов (927 человек). Напомним, в Ольгинском мунокруге объявлен режим ЧС. Обильные осадки угрожают подъемом воды до опасных отметок. Также в социальных сетях заявляют, что возле Николаевки на дороге Ольга – Находка смыло мост. В настоящее время информация не подтверждена, «Примавтодор» уточняет данный момент. Следите за обновлениями «Комсомолки».

- Проезд затруднен и на 7-м километре дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка – Комиссарово. На участке два перелива глубиной до 40 сантиметров, длиной 10 метров на объезде аварийного моста. Легковые машины идут по аварийному мосту. На 8-м километре трассы Михайловка – Турий Рог – Троицкое вода ушла, но произошел размывы дорожной одежды около 400 метров. Дорога круговая, к Троицкому есть проезд с другой стороны, с 0 километра. На 279-м километре участка трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово перелив объезда моста глубиной 40-50 сантиметров, длиной 30 метров. Вода прибывает.

- Движение по одной полосе на 0-м километре трассы Малая Кема – аэропорт. На участке выставлены знаки и организована временная переправа. Также движение по одной полосе осуществляется на и 45-м и 51-м километрах трассы Дальнереченск – Рощино – Восток.

- На участках с переливами выставлены знаки и ведется патрулирование работниками дорожных служб. В настоящий момент на восстановлении проездов задействовано 40 единиц техники.

Добавим, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в ряде районов края. Речь идет о Дальнегорском ГО, Лазовском, Тернейском муниципальных округах.

Напомним, осадки в регионе продлятся минимум до понедельника, 18 июля. В Приморье действует режим повышенной готовности.

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