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Владивосток18 июля 2022 4:00

Больше 100 единиц спецтехники восстанавливают размытые дороги в Приморье

На отдельных участках движение ограничили или вообще запретили
Марк КАПУСТИН
В Приморье спецтехника расчищает размытые ливнями дороги.

В Приморье спецтехника расчищает размытые ливнями дороги.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорожные службы в круглосуточном режиме продолжают вести аварийно-восстановительные работы в Приморье. Из-за дождей многие трассы размыло, поэтому на отдельных участках проезд закрыли.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на данный момент движение частично закрыто на дорогах:

РаздольноеХасанГвоздево, здесь стоит вода, поэтому действует альтернативный проезд через Раздольное–Хасан–бухта Посьет.

БарабашПриморскийПеревознаяБезверхово, проезд разрешен только для грузового транспорта.

РаздольноеХасанРязановка проезд запрещен для легкового транспорта.

На участке БорисовкаКугукиЛиневичиУтесное проезд есть со стороны Утесного. Здесь ведутся восстановительные работы. Со стороны Борисовки проезда нет.

На дороге ВладивостокНаходкаНоволитовскВасильевка проезд есть по аварийному мосту только легковым автомобилям.

УссурийскПограничный–Госграница открыли движение для большегрузного транспорта.

ГродековоБарановкаСадовый проезда нет.

УссурийскПограничныйБогуславка проезд действует только по одной полосе.

МихайловкаТурий РогМельгуновка движение осуществляется по одной полосе и только для большегрузов.

На участке Малая КемаАэропорт действует временная переправа. Проезд по одной полосе. Выставлены знаки.

На дороге НаходкаЛазоОльгаКавалерово пока проезда нет. Ведутся восстановительные работы.

МаргаритовоМорякРыболов отсутствует движение транспорта.

К краевой больнице Евгеньевская в Кавалеровском районе пока проезд не восстановлен.

На дорогах края работает уже около 100 единиц спецтехники АО «Примавтодор», а после обеда ее количество увеличится. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщала «КП», из-за дождя в крае размыло дороги, а специалисты приступили к устранению возникшей проблемы. Как отметили в «Примавтодоре», как только вода начнет сходить, проезды будут восстановлены. Также во время ливней на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово частично рухнул мост. Из-за длительных дождей с 16 июля в регионе введен режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня».

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