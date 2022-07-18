Больше 100 единиц спецтехники восстанавливают размытые дороги в Приморье

В Приморье спецтехника расчищает размытые ливнями дороги. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорожные службы в круглосуточном режиме продолжают вести аварийно-восстановительные работы в Приморье. Из-за дождей многие трассы размыло, поэтому на отдельных участках проезд закрыли.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на данный момент движение частично закрыто на дорогах:

– Раздольное–Хасан–Гвоздево, здесь стоит вода, поэтому действует альтернативный проезд через Раздольное–Хасан–бухта Посьет.

– Барабаш–Приморский–Перевозная–Безверхово, проезд разрешен только для грузового транспорта.

– Раздольное–Хасан–Рязановка проезд запрещен для легкового транспорта.

– На участке Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное проезд есть со стороны Утесного. Здесь ведутся восстановительные работы. Со стороны Борисовки проезда нет.

– На дороге Владивосток–Находка–Новолитовск–Васильевка проезд есть по аварийному мосту только легковым автомобилям.

– Уссурийск–Пограничный–Госграница открыли движение для большегрузного транспорта.

– Гродеково–Барановка–Садовый проезда нет.

– Уссурийск–Пограничный–Богуславка проезд действует только по одной полосе.

– Михайловка–Турий Рог–Мельгуновка движение осуществляется по одной полосе и только для большегрузов.

– На участке Малая Кема–Аэропорт действует временная переправа. Проезд по одной полосе. Выставлены знаки.

– На дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово пока проезда нет. Ведутся восстановительные работы.

– Маргаритово–Моряк–Рыболов отсутствует движение транспорта.

– К краевой больнице Евгеньевская в Кавалеровском районе пока проезд не восстановлен.

На дорогах края работает уже около 100 единиц спецтехники АО «Примавтодор», а после обеда ее количество увеличится. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщала «КП», из-за дождя в крае размыло дороги, а специалисты приступили к устранению возникшей проблемы. Как отметили в «Примавтодоре», как только вода начнет сходить, проезды будут восстановлены. Также во время ливней на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово частично рухнул мост. Из-за длительных дождей с 16 июля в регионе введен режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня».

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