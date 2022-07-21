Пятно экологии: россияне поддержали осужденных по «делу об очистке» на Камчатке

Туристические маршруты в заповедные земли временно не работают. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Уголовное дело о взятках в Кроноцком заповеднике на Камчатке получило общественный резонанс. Убежденные экозащитники стали персонами нон-грата, получив приговор от трех до восьми лет лишения свободы за кражу федеральных денег в размере более чем 450 миллионов рублей. Академическое сообщество и руководство организации уверены, что сроков за помощь природе давать не должны, а фигуранты невиновны. Татьяна Гульбина, замдиректора по связям с общественностью Кроноцкого заповедника, создала электронную петицию. Количество подписей близится к отметке в 10 тысяч человек на 21 июля – и это всего за пять дней.

Подлежит обжалованию

Сбор ведется в поддержку апелляционных жалоб в отношении осужденных сотрудников заповедника. Речь идет о Дарье Паничевой, Оксане Тереховой, Николае Позднякове и Романе Корчигине – эти имена «Комсомолка» не раз упоминала в прошлых материалах. Эти люди не увидят свои семьи, так как стали фигурантами (ныне осужденными) «дела об очистке». Как утверждают авторы петиции, расследование велось с нарушениями, сотрудников подвергли психологическому давлению. Вердикт линии защиты и Кроноцкого заповедника в том, что дело шито белыми нитками. Как уже писала «КП», адвокаты и руководство предоставили множество доказательств невиновности фигурантов, а у следствия, в свою очередь, никаких фактических аргументов нет. Детали – в отдельном материале.

Официально

Редакция неоднократно писала о ходе расследования. В 2015 году стартовала кампания по очистке прибрежных особо охраняемых территорий от деталей кораблей, вездеходов, бочек с топливом и другого. На реализацию программе по ликвидации экологического выделили около полумиллиарда рублей. Берег сейчас чист, вот только некоторых сотрудников заподозрили в хищении бюджетных средств: ими оказались директор компании подрядчика, которая убирала мусор, и бывший замначальника заповедника. По мнению суда, часть денег они действительно украли. Вот только вышли с условными сроками. В этом помогла сделка со следствием, в рамках которого они свалили вину на уже умершего экс-директора заповедника Тихона Шпиленка. По мнению следователей (а теперь и суда), последний создал ОПГ, а остальные «плясали» под дудку авторитарного главы, боясь негативных последствий и подделывали акты о приемке работ. Мусор, признали органы правосудия, закопали. Шпиленок скончался, и виновными оказались его подопечные.

Глас народа

Детали следствия Кроноцкий заповедник опубликовал в открытом доступе. Общественные деятели, ознакомившись с материалами дела, выразили поддержку тех, кто, по их мнению, осужден невинно. «Комсомолка» собрала высказывания популярных деятелей культуры и науки к общественности:

Дмитрий Горшков, директор WWF России:

– Ситуация очень тревожная. Мы почти 20 лет сотрудничаем с Кроноцким заповедником и хорошо знаем всех специалистов. Это команда мечты, которая сделала огромный вклад в сохранение природы и развитие бережного туризма Камчатки. Поэтому для меня лично и команды Фонда весь процесс против сотрудников Кроноцкого стал шоком. А про результат и угрозу больших сроков для коллег у нас нет слов, это трагедия. Мы просим внимания к процессу всех неравнодушных людей и лиц, принимающих решения. Заповедная система сама остро нуждается в защите.

Директор АНО «Дальневосточные леопарды» Всеволод Степаницкий:

– Уголовное дело в отношении работников Кроноцкого заповедника – самое масштабное, хотя бы по количеству фигурантов, и самое резонансное за всю историю отечественного заповедного дела. Думаю, что это дело (как и все соответствующие дела в отношении сотрудников заповедной системы) бьет по имиджу этой системы и ее позитивному восприятию в обществе. Думаю, что это дело (с начала расследования и до подходящего к концу рассмотрения в суде) изобилует многочисленными процессуальными изъянами, «шероховатостями», нестыковками.

На ситуацию откликнулись и далекие от природоохранной деятельности люди. Остро высказался о расследовании Артемий Лебедев, дизайнер и блогер. Он изложил ход дела в собственном пересказе в Telegram-канале, особо отметив, что люди не виноваты:

– Соответственно, для того, чтобы пойти на сделку со следствием, он [директор компании-подрядчика ООО «Экология» Виталий Дрозд]оговорил уже покойного человека, который никак уже не может отстоять свою честь и достоинство.

Стоит отметить, ранее слова поддержки высказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Он отметил, что щепетильно относится к системе правосудия, однако намекнул, что следствию стоит досконально проверить свои доводы. Аналогичным образом поступил министр природы Камчатки Алексей Кумарьков. Как уже писала «КП», свой пост намерена покинуть в знак солидарности Любовь Тимофеева, глава природных парков «Вулканы Камчатки».

Как сообщил редакции Петр Шпиленок, директор Кроноцкого заповедника, более 15 сотрудников написали заявления об увольнении, как и он сам в июне 2022 года. Из-за этого приостановлены туристические и научные направления работы организации. Заниматься этим, вероятно, скоро и вовсе будет некому.

– Мы не бросим наших ребят, не позволим сломать их судьбы. И главное – не позволим лишить Камчатку, край первозданной дикой природы, высокопрофессиональных экспертов заповедного дела, которыми являются без вины осужденные, – гласит текст петиции.

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