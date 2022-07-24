«Рыжику полтора года, а Лора взрослая»: во Владивостоке решают проблему «бездомышей»

Многие «бездомыши» обрели в парке Минного городка новый дом. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Пасмурная погода и отсутствие солнца, уже привычные для приморцев, не помешали жителям столицы Дальнего Востока сделать доброе дело для питомцев, заботиться о которых некому. 23 июля в парке Минного городка прошла благотворительная выставка-раздача бездомных животных. Здесь собрались около 60 животных из различных организаций, которые объединила одна цель – найти дом. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посмотрел на пушистиков Лору, Лизу, Рыжика и других «бездомышей». О том, как неравнодушные волонтеры дарят «брошенкам» вторую жизнь – в материале «КП».

Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

– К сожалению, бездомные животные не заканчиваются. Сейчас сложное время. Подорожали корма, ветеринарное обслуживание. Люди сами не справляются. Поэтому животные оказываются на улице. Сегодня у нас на выставке около 60 котят и 1 щенок, – рассказала Лилия Драчева, руководитель волонтерского движения «Спасем жизнь».

Эта благотворительная выставка-раздача животных помогает жителям края справиться с проблемой «бездомышей». Питомцы приобретают дом, а люди начинают чувствовать себя на улице безопаснее. Как известно, бездомные псы для Приморья – тревожная головная боль. Но сначала – о выставке.

Кошачье царство Минного городка

Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Расположилась выставка в центральной части парка Минного городка. Для животных организовали пространство со всеми удобствами: шатры, защищающие от непогоды, лотки, миски с водой и кормом, теплые пледы. Также были оборудованы места для пожертвования.

Выставка напомнило «кошачье царство». Котики на любой вкус и цвет: полосатые, серые, белые, рыжие, совсем маленькие и уже взрослые. Среди них выделился щенок Терри. Единственный на выставке в своем роде.

С самого начала выставки синие шатры окружили неравнодушные жители Владивостока. Кто-то с умилением наблюдал за пушистыми комочками, кто-то играл, гладил, знакомился, а кто-то растрогался до слез, когда взял на руки своего будущего подопечного.

– У нас есть собака, но родители разрешили взять в семью еще одного любимца. Котенка я очень давно хочу. Если вижу кроху на улице, то всегда приношу ее домой. Только что исполнилась моя мечта, – со слезами рассказала Маргарита, посетитель выставки.

Удивительные питомцы и где они обитают

Щенок Терри. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

– Щенков мы берем на выставку мало. Но подопечных собак у нас достаточно много. Как показывает практика, с выставки уезжает в новые дома один или три щенка. Поэтому сегодня мы взяли лишь одного. Да и развозить псов мы стараемся самостоятельно. Очень много живодеров и собакоедов, поэтому опасно пристраивать щенков. Обязательно нужно поехать и посмотреть, как выглядит дом, будка, соответствуют ли условия для дальнейшего проживания там питомца, – поделилась организатор Лилия.

Животных отдают только в хорошие руки и по договору о гуманном обращении. Новые хозяева питомца должны оставить волонтерам свои контакты. Первое время активисты будут интересоваться и спрашивать, как животное себя чувствует в новой семье. Также обязательна стерилизация питомца.

От выставки к выставке «брошенки» живут за счет волонтеров. Они пребывают либо в инициативных приютах – это может быть съемная квартира или дом – либо на передержках.

– У меня много лет назад умерла собака. Я хотела завести нового питомца, но каждый раз домочадцы были против этого. Часто я видела объявления о бездомышах. Сидела и плакала. И как-то дочка мне сказала, что от моих слез нет толку. Эти слова послужили толчком. Я начала принимать участие в помощи бездомным животным, беру их на передержку, – рассказала Ксения, волонтер мероприятия.

Напомнить о проблеме

Цель выставки – не только помочь, но и напомнить жителям Приморья, сколько питомцев остаются одни и погибают. Количество «бездомышей» увеличилось. Организаторы мероприятия призывают брать ответственность за принятые решения. Не бросать животных, если уже обязались ухаживать за ними.

Нередко именно человек – причина скитаний животных по холодным улицам. Однако есть и люди-спасители, без помощи которых животным не справиться. Для проведения этой благотворительной выставки объединились три волонтерских движения: «Спасем жизнь», «Котопесия» и «Хвостодомики». Благодаря их усилиям на этом мероприятии 49 котят и 1 щенок обрели семью.

Помощь бездомным животным также обезопасит жителей Приморья от несчастных случаев. Нередко бродячие псы нападают на людей. В январе 2022 в Большом Камне на девочку напала стая клыкастых. Ребенка спасла прохожая. В октябре прошлого года во Владивостоке дворняги напали на второклассницу. В феврале 2022 года власти разработали чат-бот по отлову собак. Люди, которые увидят стаю бродячих в своем районе, могут сообщить об этом. Для этого нужно будет всего лишь написать свои город, адрес и свои контакты. С 1 июня 2022 в Приморье введена обязанность маркировки собак. Теперь в Приморье есть база данных животных. В нее будет вноситься информация о бродягах и о питомцах – это поможет найти и нерадивых хозяев.

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