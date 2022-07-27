Медали в форме лотоса и обилие цвета: в приморской столице продемонстрировали форму «Детей Азии»

«Дети Азии» стартуют уже 28 июля и продлятся до 8 августа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В 2022 году Владивосток удостоился огромной чести принять участников VII Международных спортивных игр «Дети Азии». До старта остался всего один день, в преддверии соревнований организаторы продемонстрировали публике медали и стильную форму участников и волонтеров масштабного мероприятия.

Форма волонтеров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Цвет для каждого костюма подобран специально. Представьте, что вы на модном показе, а мы вам расскажем, что же хотели передать дизайнеры. Первой на ковровую дорожку вышла модель в форме волонтеров розового оттенка. Он олицетворяет мечты, надежды, а также любовь и заботу. Волонтеры отвечают за атмосферу и готовы прийти на помощь в трудную минуту. 1000 человек из разных регионов страны будут верными помощниками на играх.

Форма переводчиков. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В столицу Приморья приехали участники из 13 стран, конечно же им понадобятся переводчики. Их форма – зеленая. Считается, что этот цвет означает удачу и успокаивает. Знатокам языков предстоит немало работы, невозмутимость потребуется им, как никому другому.

Форма судей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

За результатами спортсменов будут внимательно наблюдать люди в желтых костюмах – судьи. Считается, что этот оттенок пробуждает в людях позитивное настроение. 600 ярких «солнышек» из разных регионов России возьмут на себя большую ответственность – объективно и беспристрастно судить участников соревнований.

Форма организаторов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Организаторов можно будет различить по спортивной кофте, футболке и штанам в белых и синих оттенках. Вещи удобные, комфортные и выполнены из технологичных материалов. Эти люди уже провести несколько сотен мероприятий, выпили тонны кофе и готовы встречать участников, журналистов и гостей Игр.

Форма факелоносцев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По разным городам Дальнего Востока пронесли символ соревнований – огонь Международных игр «Дети Азии». 400 человек в белых костюмах удостоились гордого звания – факелоносец. Белый цвет символизирует чистоту.

Форма сборной Приморского края. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Сборная Приморского края получила замечательную возможность представить своих спортсменов в уникальной форме бело-салатовых цветах. Она состоит из двух комплектов: облегченный вариант, который состоит из майки и шорт, во второй вошли брюки, олимпийка и футболка. 314 юных приморцев будут бороться за медали.

Общая демонстрация костюмов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Завершила показ модель в повседневном бомбере белоснежного оттенка. Он очень удобный, практичный и его легко можно сочетать с любой другой одеждой. Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов поделился впечатлениями после мероприятия.

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Проделано очень много, как организационной, так и подготовительной работы. На сегодняшний день Владивосток абсолютно точно готов принять участников Игр. Соревнования пройдут на высшем уровне. И мне хочется пожелать нашим спортсменам азарта, когда они будут бороться за медали, пусть не боятся проявить себя и идут к победам.

Презентация медалей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

После речи министра наступил момент, которого все так долг ждали, – организаторы презентовали медали соревнований. Невероятной красоты награды стилизованы под лепестки лотоса, который, в свою очередь, символизирует прошлое, настоящее и будущее. Более того, этот символ имеет значение роста и способности к достижению совершенства.

«Дети Азии» стартуют уже 28 июля и продлятся до 8 августа. В крупных международных соревнованиях разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. По традиции их было 17, но в этом году Приморский край на правах организатора предложил включить в программу еще три (две дисциплины объединены в один вид спорта).

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