Председатель Совета ветеранов во Владивостоке рассказал, для чего нужны патриотические акции

Патриотимз - это помощь в развитии своей Родины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже больше пяти месяцев длится специальная военная операция в Донбассе. Приморские военнослужащие и добровольцы собственными силами защищают наш дружественный народ от фашистов. И пока они сражаются за мир другой страны, в крае за них переживают не только их семьи. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с председателем Совета ветеранов Владимиром Макаровым.

– Как патриотические проекты и акции проводит Совет ветеранов?

– С начала военной операции мы организовали первую патриотическую акцию – автопробег в поддержку наших войск на Украине. Провели не меньше 80 занятий со школьниками почти во всех общеобразовательных школах Владивостока. Участвуем во всех митингах и акция в поддержку СВО. Посещаем раненных, которые находятся в госпитале.

– Подобные мероприятия нужны? Для чего?

– Конечно, нужны. У нас большая часть общества не понимает цели и задачи спецоперации. Мы не убиваем, а освобождаем народ от той заразы, которая с помощью Запада проникла, развилась и в последнее время превратилась в груз для нашего государства. Все, кто выступает против, не понимают, что если бы мы этого не делали, то у нас началась бы война, бомбы попадали бы к нам. Поэтому молодым и пожилым нужно разъяснять о целях, чтобы была поддержка нашей армии.

Председатель Совета ветеранов Владимир Макаров.

– Должны ли приморцы участвовать в патриотических акциях?

– Наши солдаты, матросы, офицеры очень внимательно наблюдают за тем, как ведет себя приморское население. Они интересуются, как воспринимают дома их поступки, и когда кто-то по незнанию высказывается против, у бойцов складывается впечатление, что они делают что-то нехорошее. Поэтому каждый должен поддерживать спецоперацию.

Мы воюем не с украинским народом, а с Западом. И люди, которые сражаются за его интересы, – это продукт пропаганды. С одной стороны, я осуждаю офицеров, солдат, которые предали русский мир, культуру и переметнулись к врагу. Но с другой стороны я понимаю, что это многолетняя работа специальных методик. Человек, который ходил со мной возлагать цветы к памятнику погибших в 1941-1945 годах наших воинов, сейчас оскверняет могилы и кричит, что бойцы были фашистами.

– Насколько развит патриотизм среди жителей Владивостока и всего Приморья?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что это такое. Патриотизм – это когда твои дела направлены на развитие твоей Родины. Некоторые бросаются этим словом, а его качество надо оценивать через действия. У нас нет идеологии, которая бы нас выстраивала, давала ориентир, куда нам двигаться. И задача государства и всего общества – выработать и предложить людям новую поведенческую и культурную структуру.

Участники Совета ветеранов посещают все патриотические акции и митинги.

– Возможно ли воспитать патриотизм у молодежи?

– Все начинается с образования и семьи. Все хотят своему ребенку добра, чтобы он вырос порядочным и образованным, мог обеспечить себя, родителей, не болел. Я был в детском саду и умилялся, как дети двух-трех лет в военной форме пели и танцевали на День Победы. А в высших учебных учреждениях катастрофа. 90% ректоров настроены на западную систему образования.

Как бы мы ни пытались донести все на словах, ребенок растет в кругу семьи, учится чему-либо у окружения. Патриотическое воспитание – это не просто выступления в школе, не программа, которую все забудут. Это должна быть политика всего государства, и работать надо не только с детьми, но и с родителями, педагогами.

– Помогает ли Совет семьям военнослужащих?

– Наши участники – люди преклонного возраста 80 лет и старше, новички к нам не приходят. Всем надо работать, кормить семьи и себя. Поэтому мы оказываем только моральную поддержку. Мы не можем помогать материально и организовывать какие-либо сборы, этим занимаются другие организации. Но у нас работает общественная приемная. Например, недавно обратилась женщина, у нее перегрелся счетчик, она живет одна, инвалид, не выходит из дома. В таких случаях мы звоним в управляющие компании, просим отреагировать, поменять счетчик, где-то за деньги, иногда спонсоров находим, чтобы помочь человеку. Также можем написать письмо и направить в ведомство, где решится определенный вопрос. Этим мы занимаемся постоянно.

– Переживаете за наших бойцов?

– А как вы думаете? Я сам военный, служил в бригаде морской пехоты, тогда она была дивизией. Многие дети и даже внуки моих сослуживцев сейчас воюют в Донбассе. Есть, к сожалению, те, которые погибли, и мы их здесь хоронили. Очень тяжело во время погребения видеть, как плачут матери и переживают отцы, которые младше меня. Я бы и сам пошел на спецоперацию, но мне 63 года, меня не возьмут.

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