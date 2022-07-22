Вместе мы едины: как приморцы помогают военнослужащим и их семьям

Организация отправляет приморским бойцам письма. Фото: Общественная организация «Контингент».

Приморские военнослужащие до сих пор находятся на Донбассе и выполняют задачи специальной военной операции: они освобождают наш дружественный народ от националистов. И, конечно, жители края не остаются в стороне, стараются всячески поддержать наших бойцов. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с председателем общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александром Зюбой, чтобы подробнее узнать о помощи солдатам.

– Когда был создан «Контингент», чем он занимается?

– В 2003 году организацию создал ветеран боевых действий, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги», почетный гражданин Владивостока Сергей Константинович Кондратенко. Наша организация поддерживала подразделения на Северном Кавказе, люди выезжали и помогали техническими средствами.

Преседатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба.

Много внимания «Контингент» уделяет патриотическому воспитанию молодежи, мы проводим зарницу в Суворовском и Нахимовском училищах, рассказываем о героических поступка ребят, которые защищали Родину. Также мы открываем мемориальные доски на фасадах школ, где учились приморцы. В 2020 году мы провели первый всероссийский патриотический онлайн конкурс «Высота». А в 2021 году был заложен камень на месте будущего памятника тихоокеанцам.

Сейчас мы собираем посылки солдатам, отправляем им письма и рисунки, а также технические средства, чтобы ребятам было легче выполнять боевую задачу. Наше новое направление – обучение по управлению квадрокоптером. Надо идти в ногу со временем, а это необходимый навык для обнаружения противника, помощи раненным и других задач.

Акция «Посылка солдату». Фото: Общественная организация «Контингент».

– На ваш взгляд, проведение акций в поддержку наших военнослужащих важны?

– Конечно. Они важны для тех, кто выполняет сейчас задачи специальной операции. Бойцы должны понимать, что их поддерживают. Но также подобные мероприятия необходимы и для тех, кто находится здесь. Сейчас в интернете много фейковой информации, и наша главная задача – донести достоверные сведения, а не те, которые подкидывают западные страны. Именно поэтому на Донбассе уже пять месяцев находится наш военный корреспондент А. Г. Пискунов, который получил аккредитацию СМИ «Контингент».

– Обычные люди должны принимать в них участие?

– Их никто не заставляет, жители Приморья сами к этому стремятся и своими действиями показывают свою гражданскую позицию. На нашу акцию «Письмо солдату» откликнулись не только школьники, но и взрослые.

Посылки, которые отправятся приморским солдатам на Донбасс. Фото: Общественная организация «Контингент».

– Кроме медицинской помощи солдатам оказывается психологическая?

– Я думаю, бойцам не так сильно нужна психологическая помощь в отличие от их матерей и жен. Мы работаем вместе с психологами и выходим на родственников солдат. Иногда бывает, что семьи не получают вести от военнослужащих, так как они не всегда могут выйти на связь. В такие моменты важно помогать и поддерживать.

– Сильно ли развит патриотизм среди молодежи в Приморье? Как его можно воспитать у юного поколения?

– Думаю, да, среди молодого поколения хорошо виден патриотизм. И мы вместе с администрацией Владивостока и правительством Приморья работаем над его подъемом. Развить его и привить любовь к Родине можно с помощью примеров, то есть нужно рассказывать про героев войны. Молодежь должна знать, что всегда есть место подвигу.

– Много наших добровольцев на Украине? Переживаете за военнослужащих?

– Идет набор в батальон «Тигр», я считаю, что сейчас достаточно много добровольческих отрядов и контрактников, которые выполняют задачи. Конечно, я переживаю за наших, ведь среди них мои знакомые, с которыми мы вместе служили и ели кашу из одного котелка.

Фотография со Дня памяти и скорби. Фото: Общественная организация «Контингент».

– Как воспитать сильного и смелого героя?

– Первое, что нужно сделать, привить любовь к Родине, Отечеству, к своим родным и детям. Второе – рассказывать о храбрых патриотах, и не только времен Великой Отечественной войны. Дети смотрят на героев Афганской войны и хотят быть похожими на них. Также важны спорт, физическая подготовка и мероприятия, которые всех объединяют.

Хочу выразить слова благодарности и признательности жителям Владивостока и Приморья, которые вместе с нами поддерживают военнослужащих. Когда мы вместе – мы едины и в таком случае можем выполнить задачи, которые стоят перед нами.

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