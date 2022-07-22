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22 июля 2022 9:29

Вместе мы едины: как приморцы помогают военнослужащим и их семьям

Председатель организации «Контингент» из Владивостока рассказал, как воспитать сильного героя
Антонина ГЛЕБОВА
Организация отправляет приморским бойцам письма. Фото: Общественная организация «Контингент».

Организация отправляет приморским бойцам письма. Фото: Общественная организация «Контингент».

Приморские военнослужащие до сих пор находятся на Донбассе и выполняют задачи специальной военной операции: они освобождают наш дружественный народ от националистов. И, конечно, жители края не остаются в стороне, стараются всячески поддержать наших бойцов. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с председателем общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александром Зюбой, чтобы подробнее узнать о помощи солдатам.

– Когда был создан «Контингент», чем он занимается?

– В 2003 году организацию создал ветеран боевых действий, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги», почетный гражданин Владивостока Сергей Константинович Кондратенко. Наша организация поддерживала подразделения на Северном Кавказе, люди выезжали и помогали техническими средствами.

Преседатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба.

Преседатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба.

Много внимания «Контингент» уделяет патриотическому воспитанию молодежи, мы проводим зарницу в Суворовском и Нахимовском училищах, рассказываем о героических поступка ребят, которые защищали Родину. Также мы открываем мемориальные доски на фасадах школ, где учились приморцы. В 2020 году мы провели первый всероссийский патриотический онлайн конкурс «Высота». А в 2021 году был заложен камень на месте будущего памятника тихоокеанцам.

Сейчас мы собираем посылки солдатам, отправляем им письма и рисунки, а также технические средства, чтобы ребятам было легче выполнять боевую задачу. Наше новое направление – обучение по управлению квадрокоптером. Надо идти в ногу со временем, а это необходимый навык для обнаружения противника, помощи раненным и других задач.

Акция «Посылка солдату». Фото: Общественная организация «Контингент».

Акция «Посылка солдату». Фото: Общественная организация «Контингент».

– На ваш взгляд, проведение акций в поддержку наших военнослужащих важны?

– Конечно. Они важны для тех, кто выполняет сейчас задачи специальной операции. Бойцы должны понимать, что их поддерживают. Но также подобные мероприятия необходимы и для тех, кто находится здесь. Сейчас в интернете много фейковой информации, и наша главная задача – донести достоверные сведения, а не те, которые подкидывают западные страны. Именно поэтому на Донбассе уже пять месяцев находится наш военный корреспондент А. Г. Пискунов, который получил аккредитацию СМИ «Контингент».

– Обычные люди должны принимать в них участие?

– Их никто не заставляет, жители Приморья сами к этому стремятся и своими действиями показывают свою гражданскую позицию. На нашу акцию «Письмо солдату» откликнулись не только школьники, но и взрослые.

Посылки, которые отправятся приморским солдатам на Донбасс. Фото: Общественная организация «Контингент».

Посылки, которые отправятся приморским солдатам на Донбасс. Фото: Общественная организация «Контингент».

– Кроме медицинской помощи солдатам оказывается психологическая?

– Я думаю, бойцам не так сильно нужна психологическая помощь в отличие от их матерей и жен. Мы работаем вместе с психологами и выходим на родственников солдат. Иногда бывает, что семьи не получают вести от военнослужащих, так как они не всегда могут выйти на связь. В такие моменты важно помогать и поддерживать.

– Сильно ли развит патриотизм среди молодежи в Приморье? Как его можно воспитать у юного поколения?

– Думаю, да, среди молодого поколения хорошо виден патриотизм. И мы вместе с администрацией Владивостока и правительством Приморья работаем над его подъемом. Развить его и привить любовь к Родине можно с помощью примеров, то есть нужно рассказывать про героев войны. Молодежь должна знать, что всегда есть место подвигу.

– Много наших добровольцев на Украине? Переживаете за военнослужащих?

Идет набор в батальон «Тигр», я считаю, что сейчас достаточно много добровольческих отрядов и контрактников, которые выполняют задачи. Конечно, я переживаю за наших, ведь среди них мои знакомые, с которыми мы вместе служили и ели кашу из одного котелка.

Фотография со Дня памяти и скорби. Фото: Общественная организация «Контингент».

Фотография со Дня памяти и скорби. Фото: Общественная организация «Контингент».

– Как воспитать сильного и смелого героя?

– Первое, что нужно сделать, привить любовь к Родине, Отечеству, к своим родным и детям. Второе – рассказывать о храбрых патриотах, и не только времен Великой Отечественной войны. Дети смотрят на героев Афганской войны и хотят быть похожими на них. Также важны спорт, физическая подготовка и мероприятия, которые всех объединяют.

Хочу выразить слова благодарности и признательности жителям Владивостока и Приморья, которые вместе с нами поддерживают военнослужащих. Когда мы вместе – мы едины и в таком случае можем выполнить задачи, которые стоят перед нами.

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