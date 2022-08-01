В Приморье сотрудники МЧС достали щенят из-под затопленного контейнера

Спасатели успели приехать, пока не стало слишком поздно. Фото: пресс-служба МЧС по Приморскому краю

1 августа после штормового предупреждения на Приморье обрушился ливень. Очень сильно пострадала Находка, Шкотовский и Лазовский районы. Но среди новостей о затоплениях и «плавающих» автомобилях есть место истории о чудесном спасении. Поступок сотрудников МЧС еще раз подтвердил, как же важно нести ответственность за тех, кого мы приручили и в любой ситуации оставаться человеком.

Спасатели откликнулись на зов о помощи жителей Врангеля, люди рассказали, что под контейнером находились щенята, их невозможно достать. А в это время безжалостно подступала вода. Специалисты быстро сориентировались, откачали «болото», которое образовалось в месте укрытия животных, что чуть было не стало их смертельной ловушкой. Подкопали проход и вытащили четыре черно-белых мокрых «комочка». Малышей обтерли полотенцем и положили в коробку с теплым дном.

В пресс-службе МЧС по Приморскому краю корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что щенков забрали местные жители. Приютят их или найдут убежище безопаснее спасатели не уточняли, главное, что они успели спасти животных от беды.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как специалисты МЧС спасли провалившуюся в колодец лошадь на острове Русский. Доставать скакуна из западни пришлось с помощью тяжелой техники. Похожий случай произошел на Камчатке холодной зимой. Перепуганная кобыла не понимала, что ей хотят помочь и мешала вызволять себя из плена, однако, все закончилось хорошо.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье дорожные и коммунальные службы привели в режим повышенной готовности

С ночи сильные дожди идут в Лазовском и Ольгинском округах, а также в Партизанском районе (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.