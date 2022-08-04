На Камчатке вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку

Тематическая иллюстрация. ФОТО: Безбородова Кристина

Следком на транспорте занялся проверкой жесткой посадки вертолета МИ-2 в Камчатском крае. Сообщается, что воздушное судно зашло на посадочную площадку Налычево. На борту находился один член экипажа, он не пострадал.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали, что происшествие случилось на территории природного парка «Налычево», в районе одноименной реки. При этом вертолет оказался частным, никто не пострадал, сообщили «КП» в местном МЧС.

Камчатский органы начали проверку из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, как известный биатлонист и пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский разбился на судне Robinson на Камчатке. С ним находилось еще двое человек, все они погибли.

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