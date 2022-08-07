Председатель приморской организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» рассказал, как правильно воспитать патриотизм у молодежи

Организация оказывает различную помощь приморским военнослужащим. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Военнослужащие частей и соединений, дислоцирующихся в Приморье, продолжают бороться против нацизма в другой стране. А здесь, вдалеке от тех мест, где рвутся снаряды и свистят пули, их ждут друзья, знакомые, родные и близкие.

Наши земляки, проявляют чудеса храбрости, ежеминутно рискуя своей жизнью и по сути, каждый день совершают подвиг. Чтобы донести до людей, какой ценой дается ребятам победа, осветить их каждодневный, связанный со смертельной опасностью труд (особенно это нужно рассказывать молодому поколению) и существуют общественные организации.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с председателем приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимиром Евгеньевичем Лобастовым и узнал, сложно ли привить любовь к Родине молодому поколению.

Председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Евгеньевич Лобастов.

– Расскажите историю организации «Сатурн».

– Когда активно развивалось общественное движение по родам войск и соединений, центральный офис ветеранов «Тайфун» рекомендовал создать во Владивостоке общественную организацию морской пехоты. В 1996 командиром 55-й дивизии морской пехоты стал генерал-майор Владимир Сергеевич Корнеев, который поддержал инициативу. Официально «Сатурн» появился в 2000 году.

– Какие патриотические проекты и акции есть у «Сатурна»?

– Первое и самое главное – военно-патриотическая работа с молодежью. Мы работаем во всех образовательных учреждениях, принимаем непосредственное участие в организации военно-спортивных лагерей, куда для работы с детьми приглашаем наиболее подготовленный личный состав бригады морской пехоты. По согласованию с командованием, нам выделяют двух-трех профессионалов сержантов, которые от подъема до отбоя занимаются с детьми, обучают их начальным навыкам выживания.

Наша организация уже второй год участвует в губернаторском проекте «Сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны, увековечение памяти погибших защитников Отечества». На территории Приморья есть несколько сотен захоронений и монументов, большая часть из них – процентов 90% –не узаконены. Наши ветераны, используя свои профессиональные навыки и возможности, совершенно безвозмездно решают все вопросы, связанные с этим проектом. Только в текущем году нами было узаконено и поставлено на учет 10 захоронений и памятников, найдены три человека, которые погребены в одном из захоронений, но на памятной табличке и в документах их не было.

Организация появилась в 2000 году. Фото: приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты «Сатурн».

– Для чего нужны патриотические мероприятия?

– Выражая общее мнение ветеранов, хочу сказать, что нам не хватает идеологии, то есть любви к Родине и ориентиров нашей страны. Может ли существовать человеческое общество без идеологии? Нет. Это будет толпа людей, бредущих в разные стороны, что в итоге приведет к хаосу, к исчезновению народа.

Результаты реформ 90-х годов, запретивших идеологию сегодня, мы наблюдаем сплошь и рядом. Негативное восприятие специальной военной операции, ориентир на ценности запада, глумление над памятью и многое другое.

Чтобы восполнить этот пробел, ветераны занялись военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, причем работают со всеми возрастными категориями, от школьников начальных классов до выпускников вузов.

– Тяжело воспитывать патриотизм у молодежи?

– Детям не интересно, когда лектор приходит и сухими словами читает с бумажки. Мы так не работаем. Мы стараемся донести до ребят информацию, показывая на примерах эпизоды того или иного события истории. От второй мировой войны и до сегодняшних дней. Используем для этого информационные стенды, видеоматериалы, документы и примеры. Когда преподносишь историю, широко раскрывая героизм и мужество их дедов и прадедов, у молодежи меняется восприятие.

Патриотизм — это готовность в любой момент защитить интересы своей Родины, с оружием в руках или дипломатически.

Ветераны «Сатурна» участвуют в различных патриотических акциях. Фото: приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты «Сатурн».

– «Сатурн» помогает военнослужащим, которые сейчас на Украине?

– Конечно, с самого первого дня. Мы знаем, что всем необходимым наши ребята обеспечены по войсковым нормам. Они не голодают, одеты и обуты. Но исходя из собственного опыта (а у нас в организации более 90% ветеранов прошли горячие точки), мы собираем ту гуманитарную помощь, которая действительно нужна в настоящий момент времени. Это и предметы быта, и технические средства наблюдения и разведки, и моральная помощь – письма от детей (школьников), видеообращения со словами поддержки от ветеранов.

У нас много ветеранов, которые живут не только во Владивостоке и в Приморье, но и по всей России, они откликнулись на наше обращение о сборе помощи и помогают, как могут. Также подключились и различные предприятия, государственные институты и коммерческие структуры.

Организация отправляет бойцам гуманитарную помощь. Фото: приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты «Сатурн».

– Расскажите подробнее про моральную помощь.

Нами очень большая работа проводится по реабилитации личного состава, вернувшемуся после выполнения задач СВО (по ранению, окончании контракта, увольнении по травме или увечью), это:

– психологическая помощь (профессиональный психолог, как из числа офицеров запаса, так и жены офицеров – ветеранов морской пехоты);

– помощь в адаптации к мирной жизни (мы служили в тех же частях и подразделениях, в которых воюют наши ребята, прошли Чечню, Сирию, другие горячие точки), потому нам очень хорошо известно, что значит приходить в себя после боевых действий;

– помощь в восстановительном лечении в медицинских центрах, санаториях Приморского края. Мы договорились с собственниками данных учреждений, и они предоставляют возможность нашим военнослужащим бесплатного отдыха и восстановительного лечения;

– помощь в решении социальных вопросов, вопросов получения льгот и законных выплат;

– помощь в решении правовых вопросов – наш юрист бесплатно решает все проблемы, которые возникают у ребят, консультирует по всем юридическим вопросам;

– помощь семьям военнослужащих, участников СВО – решение вопросов по бесплатным путевкам в лагеря отдыха их для детей (лагерь отдыха как местного, так и федерального значения).

– Переживаете за наших бойцов?

– Безусловно! А как иначе? Я и мои коллеги – ветераны морской пехоты всю жизнь прослужили в дивизии морской пехоты. Там же, следуя династии, служат наши дети и внуки. Как не переживать? Да и дело по большому счету не в родных и близких. Для нас все морские пехотинцы нашего родного соединения наши дети, наши внуки.

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