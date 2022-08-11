Выяснилась судьба скандально известных опасных химикатов, которые завезли в Приморье без ведома жителей

Мешки до сих пор хранятся на территории края. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Нашумевшая история с ядовитыми отходами с космодрома «Восточный» (их, к слову, не мало, около тысячи тонн) готова получить продолжение. В 2021 году партия пестицидов прибыла в Приморье, при этом изначально их должны были и вовсе захоронить под Красноярском. В этом материале мы напомним о том, как мешки с неприятным «сюрпризом» попали в Надеждинский район, а также расскажем об их дальнейшей судьбе. Опасному грузу предстоит вернуться туда, откуда он прибыл, но нескоро, сообщила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Итак, осенью 2021 года ядохимикаты из Амурской области отправились в Приморский край после общественного резонанса. Компания-исполнитель отказалась «марать руки» об эту историю. К тому же подключились контролирующие органы. Каким-то «чудом» пестициды II и III классов опасности разместили на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе.

«Комсомолка» отмечала в своих материалах, что в региональном Минприроды не было и речи о согласовании ввоза опасного груза. Росприроднадзор возбудил административное дело против компании, у которой хранился груз. В ведомстве сообщили, что чиновники узнали обо всей этой ситуации, когда ядохимикаты уже прибыли в Приморье. С того самого дня правительство добивается того, чтобы контракт на утилизацию признали недействительным.

– Во-первых, это не отходы с космодрома. Лабораторные анализы установили, что это обыкновенные пестициды, гербициды, те, которые и сегодня и всегда вывозились на поля, просто собранные в одном количестве, – успокаивал жителей губернатор региона Олег Кожемяко.

И вот спустя долгое время ситуация обрела ясность. Скандальные ядовитые отходы отправят обратно в Приамурье. Об этом рассказала зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко.

– Предположительно, в ноябре начнется уничтожение пестицидов, хранящихся в Амурской области, после этого такие же химикаты будут вывезены и с территории Приморского края на эту площадку и уничтожены.

Зампред также отметила, что утвержденный план мероприятий по обезвреживанию пестицидов, находящихся на территории Приморья и Амурской области, подписан со стороны глав двух регионов, а также со стороны единого оператора, занимающегося утилизацией опасных отходов на территории России – ФГУП «Федеральный экологический оператор».

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