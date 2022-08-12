Сотрудники МЧС Приморья спасли четырех утопающих

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В разгар купального сезона в Приморье все чаще появляются вести о высокой смертности среди купальщиков. Сотрудники МСЧ постоянно предупреждают людей о безопасном поведении на воде, но статистика показывает, что отдыхающие мало реагируют на правила. Так на днях стало известно о новых четырех случаях, когда пловцам понадобилась помощь спасателям.

В числе спасенных три сапсерфера, которых чуть не унесло в акваторию Японского моря. Они находились в бухте Аякс на Русском острове, когда приключилась беда. МЧСники прибыли на место, как только поступил сигнал о ЧП.

На сушу эвакуировали двух девушек и одного мужчину. В помощи скорой помощи они не нуждались.

Еще один случай произошел в поселке Южно-Морском. Отдыхающий заплыл слишком далеко от берега, не рассчитал свои силы и не смог вернуться обратно. В дело пришлось вмешаться спасателям.

Пловца доставили на берег в удовлетворительном состоянии. Медицинскую помощь оказывать не пришлось.

Во избежание подобных ситуаций МЧС призывает приморцев соблюдать правила безопасности на воде:

– Родители и педагоги, не оставляйте детей у воды без присмотра, не допускайте шалости на воде и самостоятельное нахождение детей на водоемах! Крайне важно проводить с детьми разъяснительную работу о том, как опасно находится у воды одному, необходимо обучать детей плаванию. Также необходимо помнить, что обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!

«КП – Владивосток» напоминает, что ранее ведомство огласило грустную статистику по погибшим купальщикам в Приморье. Только с начала сезона в крае утонуло 20 человек, из них шестеро оказались детьми. Более того, 12 августа на один из популярных пляжей края выбросило труп мужчины, которого перед этим утащило в море.

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