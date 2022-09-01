Юрий Трутнев на интервью с корреспондентом «КП». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Мастер-план Владивостока не представят на VII Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом dv.kp.ru рассказал полпред президента ДФО Юрий Трутнев. По словам чиновника, проект не прошел отбор.

Как поделился полпред, мастер-план включает в себя такие пункты как проект зданий, улично-дорожной городской сети и нагрузки на нее. Он не требует большой затраты средств, но дает возможность переключиться на следующий логический этап – планирование.

Юрий Петрович отметил, что уже ознакомился с документами по городу-спутнику Владивостока и оказался доволен им. «Красиво», – подчеркнул полпред. Соответствующий документ по перестройке столицы ДФО еще не утвердили – не хватает цифр, не посчитана экономика.

– В сентябре мастер-план Владивостока представлен не будет. Он не прошел отбор. <…> Потому что без экономики принимать решение не получится. Но с точки зрения среды для жизни, когда смотришь, то понимаешь, что это красиво сделано. И людям, наверное, будет удобно и комфортно в нем жить.

Трутнев уверен, что у Владивостока есть серьезный потенциал для развития и свои точки преткновения. Например, интересный городской ландшафт фактически «изуродован», остро стоит транспортная проблема. В будущем полпред пообещал не допускать совершенных ранее ошибок, создавая комфортные условия для жизни приморцев.

– Когда забираешься повыше, в район, где сопки, то просто поражаешься, какой безумный архитектор все это сделал. Сопки срезаны, оставлены оползне-опасные участки. <…> Я только в одном уверен, что сделаю все возможное, чтобы таких ошибок мы не повторили. Город может и должен развиваться. Интерес у людей к тому, чтобы жить во Владивостоке, высокий. И максимальный объем инвестиций как раз идет сюда.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» анонсировала большое интервью с Юрием Трутневым, в котором можно будет подробнее узнать, какие города ДФО ожидает масштабная перестройка. В том числе разговор коснется реконструкции погранпереходов Приморья (часть этой беседы мы уже опубликовали на сайте), инвестиций в регион и трудностей, связанных с развитием Дальнего Востока. Прочитать полный текст беседы можно будет на сайте kp.ru уже в эту пятницу, 2 сентября.

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