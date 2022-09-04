Ключевская сопка. ФОТО: КГКУ «ЦОД»

В Камчатском крае сразу шесть туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку, сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности (КГКУ «ЦОД»). Один из участников восхождения (гид) сломал ногу. Он и трое членов экспедиции остаются на высоте 4,2 километров, трое альпинистов находятся в сознании. Еще двое ждут спасателей на высоте 3,3 тысячи метров. Для оказания помощи на место происшествия выдвинулись группировки медиков и сотрудников МЧС.

Уже утром 4 сентября на место, где группа альпинистов попала в катастрофу, вылетел вертолет МИ-8 с бригадой медиков. Еще одна «вертушка» со спасателями на борту готовится к вылету. Как отмечают в КГКУ «ЦОД», оба вертолета планируют приземлиться максимально низко, чтобы обеспечить группе спасателей хорошие условия для акклиматизации.

К слову, ночью, когда произошла трагедия, в Усть-Камчатский район сразу же отправились 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России и девять сотрудников поисково-спасательного отряда камчатского ГУ МЧС России.

Сейчас спасательным работам сопутствует плохая погода и плотная облачность. Ветер остается в пределах 15 метров в секунду, на высотах выпадают осадки. Температура воздуха опускается до – 9 .

Ранее, 3 сентября, один из гидов тургруппы сообщил в МЧС о трагедии. В этот же день в район Ключевского вулкана вылетел вертолёт МИ-8 с медиками и спасателями КГКУ «ЦОД» на борту, но приземлиться на высоте 3,3 метров не получилось. Борт совершил повторный рейс. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий.

Сейчас спасатели поддерживают связь с группой альпинистов по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал о катастрофе на Ключевской сопке. На момент написания первого материала было известно только о пяти погибших, которые сорвались и упали в пропасть 3 сентября. Это произошло на высоте 4158 метров. Организатором опасного путешествия выступила компания из Новосибирска. Альпинисты представляют разные регионы России: Алтайский, Приморский, Камчатский края, Новосибирскую и Владимирскую области и Москву.

Трагедией уже занялась прокуратура Камчатского края. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия. По факту гибели людей заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Также недавно в сети появился список пострадавших, с которым можно ознакомиться по ссылке. Редакция нашла членов экспедиции из Приморского края, но ни один из них не вышел на связь.

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