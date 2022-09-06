Рычит, но не нападает: краснокнижный хищник встал на пути у автолюбителей из Приморья

За тигром выехали специалисты охотнадзора. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморья продолжают замечать полосатых хищников на дороге. На этот раз встреча с амурским тигром произошла в Кавалеровском районе. Центр «Амурский тигр» опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Встреча произошла на Кавалеровском перевале. На ролике крупный хищник переходит дорогу, иногда он смотрит в объектив камеры и рычит, показывая свои острые зубы. По его недовольной морде можно предположить, что ему не нравится свет фар.

К счастью, зверь не вел себя агрессивно и не пытался наброситься на автолюбителей, а спокойно пересек дорогу. На другом конце он решил остановиться, видимо, захотел получше рассмотреть двуногих. Приморцы же оказались не из робкого десятка и вышли из машины, чтобы получше снять хозяина тайги.

Как написала сотрудники центра «Амурский тигр», к месту встречи людей с хищником выехали специалисты охотнадзора. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с первым замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в Приморье Алексеем Суровым. Как рассказали редакции, краснокнижный «пешеход» ни на кого не напал, а просто ушел хозяйничать в лес.

В комментариях под видео приморцы отметили, что так близко к Кавалерово тигры никогда не подходили. Некоторые же удивились, что хищники не нападают на людей.

Напомним, что во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин озвучил, сколько же амурских тигров обитает на территории страны – не меньше 750 особей.

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