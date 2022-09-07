Спасатели эвакуировали тела девяти погибших туристов с Ключевской сопки с высоты 4158 метров

За день до этого удалось эвакуировать трех выживших туристов. Фото: www.kamgov.ru

3 сентября при трагических обстоятельствах погибло 9 из 12 туристов, которые собирались покорить вулкан Ключевская сопка. Трех выживших человек спасли на вертолете с высоты 3300 метров 6 сентября, все это время спасатели не могли добраться до людей из-за сильной непогоды. 7 сентября специалисты эвакуировали тела погибших и доставили в поселок Ключи на Камчатке.

Губернатор Камчатского края принял решение задействовать в операции по эвакуации тел с вулкана вертолет компании «Витязь-Аэро». На сегодняшний день у пилотов только этой компании есть допуск на работу на высоте свыше четырех тысяч метров. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей.

Тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС России.

Что касается тех трех человек, кому удалось спастись, людей доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Там их передали медикам, которые доставили пациентов в больницу. Один из участников экспедиции, который, как выяснилось, оказался гидом, получил обморожения 1-2 степени пальцев обеих кистей и обоих стоп, лицо (левая щека) первой степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение.

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