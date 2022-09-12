Синоптики из Приморья уточнили траекторию движения тайфуна MUIFA

Тайфун уже обрушил осадки на острова Яэма и Мияко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приморские синоптики продолжают следить за траекторией тайфуна MUIFA, который зародился в Тихом океане 8 сентября. В понедельник, 12 сентября, тропический шторм обрушил проливные дожди и ураганный ветер на острова Яэма и Мияко. Постепенно он смещается на север, а вечером сместится в Восточно-Китайское море, где начнет терять свою силу.

Как рассказали специалисты портала «Примгидромет», к пятнице, 16 сентября, MUIFA подойдет к острову Шаньдунь. У синоптиков есть несколько вариантов, куда после этого направится тайфун.

Согласно первой версии, в субботу, 17 сентября, вихрь переместится на континент и начнет смещаться на северо-восток. В таком случае на всю территорию края обрушатся интенсивные дожди.

Если же MUIFA не выйдет на континент и заполнит собой север Желтого моря, то осадки ожидаются только в южной половине Приморья.

Синоптики предупреждают, что при любом из этих вариантов тайфун так или иначе может представить угрозу для нашего края. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» пресс-секретарь портала «Примгидромет» Виктор Чулков, водность рек по-прежнему высокая, и даже не такие интенсивные дожди могут привести к подъемам воды.

Как поделились метеорологи, в ближайшие сутки в Тихом океане появится еще один тайфун. К счастью, он не повлияет на погоду в Приморье, так как пройдет над южной часть Японского моря и островами Японского архипелага. Однако синоптики предупреждают, что это не последний вихрь в сентябре, в третьей декаде могут образоваться еще два.

А мы напомним, что 6 сентября Приморье попало под влияние тайфуна Hinnamnor, который принес множество неприятностей. В крае продолжают устранять последствия удара стихии.

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