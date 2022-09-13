Мужчина возвращался домой на машине. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Представители приморского министерства ГОЧС рассказали, что начались поиски жителя Партизанского района, который пропал седьмого сентября. Известно, что с ним были две женщины, одна из которых погибла. Итого количество смертей от тайфуна Hinnamnor официально достигло не трех, а пяти человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее редакция уже писала об этой трагедии. Как рассказывали приморцы в социальных сетях, супругов на машине смыло водой, мужчина пропал, а его пассажирка погибла. В пресс-службе ГОЧС подтвердили информацию. По словам представителей ведомства, жители поселка Слинкино возвращались домой, но попали в ловушку непогоды. В салоне автомобиля находилась не одна, а две женщины, второй удалось спастись. Группа поисково-спасательной службы из четырех человек активно ищет пострадавшего.

В Приморье из-за тайфуна погибли еще три человека, о чем в эфире радио «Владивосток FM» рассказал губернатор края Олег Кожемяко. В Лазовском районе течением реки Киевка смыло женщину, другая жительница края погибла в Дальнегорске. Среди умерших есть и мужчина из Тернейского района, который утонул в машине.

Из-за разрушительной стихии, которая обрушилась на край, Олег Кожемяко обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня. Тайфун принес множество неприятностей жителям края: затопил дороги и повредил несколько мостов, сносил дома прямо на проезжу часть и сносил с ног коров. 9 сентября губернатор Приморья заявил, что пострадавшие от непогоды жители могут рассчитывать на финансовую помощь.

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