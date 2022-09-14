Во всех населенных пунктах Ольгинского района восстановили электроснабжение

В Фурманово и в Михайловке свет вернули 13 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ворвавшийся в Приморье тайфун Hinnamnor оставил большую часть людей без света. Как рассказал губернатор края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Ольгинский округ, специалисты наладили электроснабжение во всех населенных пунктах муниципалитета.

Свет появился в Фурманово и в Михайловке во вторник, 13 сентября, в этот же день частично восстановили электроснабжение в Горноводном.

В Ольгинском округе по-прежнему остаются отрезанными от «большой земли» Фурманово, Михайловка, дорога к Евгеньевской больнице, на 278 километре трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово могут проехать только большегрузы. Специалисты продолжают восстанавливать семь разрушенных мостов.

Как рассказал министр приморского транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко, у мостовых сооружений восстанавливают размытые и снесенные подъезды к ним.

– Делаются или броды, или объезды, чтобы восстановить сообщение со всеми населенными пунктами. Здесь работают компании ООО «ПСК», ООО «АСО-1», Примавтодор, и в течение двух-трех дней проезды восстановим ко всем населенным пунктам. Дальше начнем проводить работы по ремонту дорожного полотна, это гораздо более сложная и длительная работа, – отметил глава Приморья.

По словам и.о. главы округа Екатерины Ванниковой, каждый день на вертолетах приморцам доставляют до двух тонн гуманитарной помощи, кроме продуктов люди получают лекарства, пенсии.

Губернатор края добавил, что дорожники и энергетики останутся в округе до тех пор, пока специалисты не выполнят все работы.

Напомним, что тайфун Hinnamnor нанес удар по Приморью 6 сентября, а на следующий день специалисты бросили все силы на устранение последствий. Из-за проблем, которые принесла непогода, губернатор Приморья обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня. Стихия унесла жизни как минимум четырех человек, также спасатели ищут пропавшего жителя села Слинкино.

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