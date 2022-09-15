Почетный журналист из Приморья вспомнил о своем сотрудничестве с главным редактором «Комсомолки»

По словам Владимира Ощенко, они не были друзьями, но были хороши коллегами. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Знал Владимира Сунгоркина лично и лауреат всероссийских и международных конкурсов, журналист Владимир Ощенко.

- Мы с ним познакомились в «лохматые» советские годы, примерно в 87-89 год, когда я был студентом, а он выпускником. Уже тогда он примечал всех достойных журналистов.

Мы не были друзьями, но были коллегами, которые постоянно присматривали друг за другом. В 1980 году я должен был ехать на практику в «Комсомолку», но в Москву не пускали иногородних. Владимир тогда был собкором «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и предложил мне работать там, раз я не смог попасть в столицу.

В 2019 году до пандемии был расцвет браконьерства северокорейских рыбаков. Сунгоркин позвонил, предложил мне рассказать на радио владивостоксого филиала, к каким последствиям может привести незаконный отлов. Я думал, что это локальная проблема, но она оказалась глобальной.

Владимир знал очень много, больше, чем все остальные. Это журналист, который мыслил в масштабах земного шара. Таким он мне запомнился.

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