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Владивосток15 сентября 2022 12:16

Почетный журналист из Приморья вспомнил о своем сотрудничестве с главным редактором «Комсомолки»

Владимир Ощенко познакомился с Владимиром Сунгоркиным будучи студентом
Анастасия АЛЯМКИНА
По словам Владимира Ощенко, они не были друзьями, но были хороши коллегами.

По словам Владимира Ощенко, они не были друзьями, но были хороши коллегами.

Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Знал Владимира Сунгоркина лично и лауреат всероссийских и международных конкурсов, журналист Владимир Ощенко.

- Мы с ним познакомились в «лохматые» советские годы, примерно в 87-89 год, когда я был студентом, а он выпускником. Уже тогда он примечал всех достойных журналистов.

Мы не были друзьями, но были коллегами, которые постоянно присматривали друг за другом. В 1980 году я должен был ехать на практику в «Комсомолку», но в Москву не пускали иногородних. Владимир тогда был собкором «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и предложил мне работать там, раз я не смог попасть в столицу.

В 2019 году до пандемии был расцвет браконьерства северокорейских рыбаков. Сунгоркин позвонил, предложил мне рассказать на радио владивостоксого филиала, к каким последствиям может привести незаконный отлов. Я думал, что это локальная проблема, но она оказалась глобальной.

Владимир знал очень много, больше, чем все остальные. Это журналист, который мыслил в масштабах земного шара. Таким он мне запомнился.

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УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»