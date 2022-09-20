Хранителем редчайшей в мире кошки, обитающей в Приморье, стал победитель второго сезона «Звезды в Африке»

Теперь Leo 216M зовут Гаврюша. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Еще один пятнистый хищник из национального парка «Земля леопарда» обрел своего Хранителя. Теперь самец под номером Leo 216M, получивший имя Гаврюша, стал подопечным известного шоумена, участника КВН и резидента «Comedy Club» Олега Верещагина.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, актер присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты после победы во втором сезоне шоу «Звезды в Африке». В качестве приза он получил пять миллионов рублей, которые направил на защиту дальневосточных леопардов, проживающих в Приморье.

Как рассказал сам Олег Верещагин, по условиям проекта участники должны были выбрать животное, на помощь которому отправятся выигрышные деньги.

Актер присоединился к программе по защите леопарда после победы в шоу. Фото: VK «Звезды в Африке».

– В интернете среди разных рыб, насекомых и маленьких птичек я нашел дальневосточного леопарда! Заинтересовался и решил, что именно им я и хотел бы помочь. Особенно когда узнал, насколько это редкий вид. Рад, что смог внести свой маленький вклад в защиту этой уникальной и редкой кошки, живущей в России!

Благодаря титулу Хранителя шоумен смог дать имя одному из дальневосточных леопардов национального парка. Актер выбрал пятнистого хищника под номером Leo 216M, которого теперь зовут Гаврюша. Олегу Верещагину регулярно будет приходить информация о подопечном.

Как рассказали специалисты «Земли леопарда», Гаврюша – молодой самец, которому всего около трех лет. Обитает он в центральной части нацпарка, в долине реки Брусья, прямо у границы с Китаем. На протяжении двух лет за ним следят сразу две фотоловушки. Хищник часто появляется перед камерами, и по полученным кадрам видно, что он полон сил и энергии.

На деньги, полученные в рамках программа Хранитель леопарда, сотрудники нацпарка приобретут новую технику, в том числе и для защиты заповедной территории от природных пожаров.

СПРАВКА:

В России замечена всего 121 особь дальневосточного леопарда. Обитают эти хищники на юго-западе Приморья и на небольшом участке Китая, который граничит с Россией. Ядро популяции находится под охраной «Земли леопарда».

Участники программы Хранитель леопарда – это «крестные» редких пятнистых кошек, которые могут дать им имена. Отличить хищников друг от друга ученым помогают узоры на боках, индивидуальные у каждой особи.

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