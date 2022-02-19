В Приморье дальневосточного леопарда назвали в честь героини из фантастической книги

Молодая самка леопарда получила волшебное имя. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Молодая самка леопарда, ранее известная, как Leo 171F, получила волшебное имя. Хищницу назвали Захаррой, в честь героини из популярной подростковой фантастики «Часодеи» писательницы Натальи Щербы. Такую необычную кличку редкой кошке дала семья Минаевых из Москвы в рамках программы «Хранитель леопарда».

- Наши дети вдохновлены участием в этом мероприятии, это помогло выбрать такое красивое имя. Мы очень любим природу и, как многие люди, стараемся внести свою лепту в сохранение окружающей среды. С нами всегда живут домашние животные, дети с интересом наблюдают и ухаживают за ними. Мы с радостью присоединились к программе «Хранитель леопарда». Только объединив усилия люди смогут сделать наш мир добрее и счастливее ради общего будущего, - рассказал глава семьи Валерий Минаев.

Имя дикому зверю придумала семья из Москвы. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Мужчина отметил, что ребята занимались созданием графического образа леопарда. Для этого семья решила изучить повадки этих животных в интернете – так они узнали о сложной судьбе редкого хищника и поддержке программы по его сохранению.

Оказанная финансовая помощь в рамках этого проекта направлена на приобретение новых радиостанций для государственных инспекторов, что поможет сделать охрану заповедной территории еще более эффективной.

Данная программа реализуется национальным парком «Земля леопарда». Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Программа реализуется национальным парком «Земля леопарда». Участники – своеобразные «крестные» редких хищников. Хранителю дают право выбрать имя для одного из пятнистых. Отличить животных ученым помогает узор пятен на боках, у каждой особи он индивидуален. После первой фиксации краснокнижным кошкам присваивается номер по типу «Leo 01M», где «Leo» – видовая принадлежность, а цифры, это порядковый номер, «М/F» - пол животного (Male/Female).

Напомним, что на охраняемой территории парка находится ядро популяции дальневосточных леопардов. Их численность здесь выросла до 110 особей. В начале этого года в Надеждинском районе заметили неизвестного науке хищника. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» отправился на фотоохоту за зверем вместе с сотрудниками нацпарка.

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