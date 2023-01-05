Жители достают собственные катера и пытаются переплыть обледеневшее море. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Больше полугода в ремонте многострадальный плашкоут СП «Путятин», призванный перевозить жителей одноименного острова на материк. До закрытия навигации маломерных судов местные «прибивались» к частным катерам, удачей было попасть и на рейс угольного парома. Сейчас этих возможностей нет, жители с середины ноября не могут добраться до «большой земли», хотя на проблему уже отреагировал и губернатор Приморья Олег Кожемяко (отстранил замминистра транспорта от должности), и правоохранители. Заведено уголовное дело. Буквально брошенные жители Путятина вновь записывают коллективные обращения – на этот раз президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Редакции предоставили кадры «счастливчиков», которым удалось переправиться в четверг, 5 декабря. Обещанная и долгожданная воздушная подушка, как следует из видео, просто стоит, пока семья из рук в руки передают детей, чтобы осторожно спуститься с пирса (его предаварийное состояние – еще одна причина мучений) на небольшой частный катер. Судно муниципалитета, видимо, «ждет у моря погоды», а за кадром автор подчеркивает: погода – штиль.

При этом еще вчера состоялась встреча главы администрации ЗАТО Фокино Александра Баранова с местными жителями. В восторге путятинцы не остались и недовольства не скрывали (видео есть в распоряжении редакции). На вопросы чиновник отвечал скупо, но ответ дал: будут рейсы на воздушной подушке, но главное – безопасность. Обещал подождать «хорошей» погоды. Но результат, к сожалению, уже известен.

При этом еще 29 декабря на остров прибыли телевизионщики и муниципальные власти, как уже писала «КП». Александр Баранов с командой на другом катере, а позже – перед камерами – оттолкнул судно на воздушной подушке лично. Как рассказали жители, морскую гладь отремонтированное судно рассекало пустым. У капитана, уточнили в компании перевозчике, права на управление таким транспортом появятся в бумажном виде только 19 января.

Что делать в этот промежуток времени – непонятно. Скоро и так будет 2 месяца, как транспортная связь с материком у островитян отсутствует. Люди уже буквально рыдают, и среди них даже взрослые мужчины. Все надеются, что бездействие чиновников прервет внимание президента.

– Я в новогодние каникулы не могу свозить детей в кино... – сдерживая слезы, рассказывает местная жительница. – Они сидят здесь на праздниках. Мы элементарно не можем выехать, купить обувь, одежду и даже подарки.

Напомним, за проваленное задание обеспечить переправу губернатор отстранил ответственного замминистра 30 декабря – через день после «шоу», в котором покатали судно на воздушной подушке по кругу. В эту же дату, по условиям контракта на 6 миллионов рублей, уже должен был выйти из ремонта плашкоут «Путятин», но этого не произошло. Ранее в компании-перевозчике уточняли, что работы вот-вот закончатся, но сейчас просто отмалчиваются. Не ответили на звонок корреспондента и в администрации ЗАТО Фокино. Хронология транспортной блокады – в отдельном материале.

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