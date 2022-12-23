Состояние пирса на Путятина тоже оставляет желать лучшего. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Транспортная блокада островитян на Путятина не осталось без внимания правоохранительных органов. С «большой землей» у полтысячи жителей нет нормальной связи с июля 2022 года – в ремонт ушел почти 40-летний паром СП «Путятин». В течение полугода на остров ходили то маломерные катера, то судно на воздушной подушке, но с приходом зимы пирс опустел, а жители терпели часы на холоде с пронизывающим ветром, чтобы попасть на угольный паром или прибиться «зайцем» к частникам – добраться до работы, купить лекарств. Следком Приморья завел уголовное дело по факту халатности в отношении администрации ЗАТО Фокино.

По версии следствия, в мае 2021 года между коммерческой организацией и местными властями заключен договор о морских перевозках с поселка Дунай на остров Путятин и обратно. При этом с администрацией также заключен договор аренды судна СП «Путятин». При этом в Следкоме отмечают, что судно вышло из строя, а на ремонт выделили 6 миллионов рублей. Как писала «КП», парому надо было еще подтвердить 5 ледовый класс, поэтому работы затянулись.

Но вот что интересно. Согласно договору аренды, обязанностью по уходу и ремонту возложена на арендотора – коммерческую компанию. Поэтому следователи считают, что местные власти не проконтролировали ни использование парома, ни расход денег на его ремонт.

«Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о проблеме со слов жителей и узнала о реакциях властей. Одну островитянку даже отправили в досрочный отпуск по сюрреалистичной причине – она не могла добраться до работы на материке больше трех дней. Воздушная подушка, которая была предоставлена для переправ, перестала ходить 2 декабря. Проверку ведет и транспортная прокуратура (редакция отправила запрос о результатах и ждет ответа), а увольнениями пригрозил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Поручил разобраться с ситуацией.

Так или иначе попасть на материк остается проблемой. Местные жители рассказали «КП», что последний рейс был для местных предпринимателей неделю назад – на борт пассажиров не берут. По предварительным данным, судно на воздушной подушке, обещанное губернатором, не было запущено на маршрут, а сейчам тем более стоит из-за снегопада. Он ударил по Приморью 21 декабря 2022 года и продолжается на момент публикации – пока что жителям края рекомендовано сидеть дома.

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