Есть ли польза от пеших прогулок? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября в России и мире проводится День без автомобиля. Формально это – один масштабный флешмоб. В эту дату, как правило, люди пересаживаются на общественный транспорт, кто-то решается проехать на велосипеде, а другие вспоминают о пользе прогулок. Казалось бы, ходьба пешком – такое простое и естественное для человека движение, но не все понимают, в чем важность этого процесса, и более того – могут не догадываться, как же ходить правильно. В студии радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90,4FM спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health-менеджер Дмитрий Виговский рассказал о правилах ходьбы и ответил на все базовые, но такие важные вопросы.

Дмитрий Виговский. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Чем полезна ходьба пешком? И полезна ли она вообще?

– Это правильный вопрос. Все относительно. Ходьба – это некая трансляция того, что мы вышли из состояния покоя. Эта активность сопровождается чуть большими энергозатратами и тонусом вспомогательных систем – сосудистой, дыхательной систем и так далее. Если говорить физиологическим языком, то любое движение имеет развивающий и поддерживающий эффекты. Развивающий эффект для организма от ходьбы будет меньше, чем от бега, а если человек регулярно тренируется, то есть в среднем он занимается по 60 минут в день, то пользы вообще не будет.

Если человек активно занимается спортом, то большой пользы от прогулок не будет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Почему тогда существует общая тенденция к ходьбе? Все наши гаджеты подбадривают и хвалят нас, когда мы выполняем норму шагов.

– Мы живем в эпоху гиподинамии, когда большую часть времени мы проводим сидя. В этом случае действительно некий триггер, мол, давай, подвигайся, потому что твой организм требует какой-то поддержки и хочет, чтобы им хоть немного пользовались. Эта функция прекрасно реализуется через наши устройства. Те люди, которые этим пользуются, никогда себе сами не напомнят о том, что надо подвигаться.

В наше время люди двигаются крайне мало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– А как правильно ходить?

– На ногах, потому что они – то средство передвижения, которое анатомически спроецировано для нашего движения. Еще очень важно и интересно то, что ходьба помогает нам реализовать шаговый рефлекс. Как раз таки одно из проявлений возрастных дегенеративных состояний центральной нервной системы сопровождается тем, что эти рефлексы угнетаются, нарушается координация. Еще ходить важно с пятки на носок.

– Если ходьбой заменять бег, то на какие параметры стоит обратить внимание?

– Если вы почему-то не можете бегать, то тогда и правда надо ходить. Самое главное отличие этих двух активностей в том, что бег, с точки зрения взаимодействия внутренних систем организма, более сложный и качественный. Если мы теряем возможность бегать, тогда мы сваливаемся в более простое состояние, то есть ходьбу.

Прогулка может быть интервальной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Стоит ли ходить, превозмогая боль? После какой-нибудь травмы, например.

– Если процесс восстановления происходит корректно, то стоит. Реабилитолог всегда рассказывает о параметрах болевых ощущений, которые допустимы. Оценка от 1 до 5 позволяет вполне комфортно передвигаться, не совсем превозмогая боль. После того, как вы походили какое-то время (это может быть и интервальная ходьба), на следующий день надо посмотреть устойчивость к предыдущей нагрузке.

Другое дело, если вы не можете бегать из-за проблем с нервной системой. Тогда вы должны поддержать себя хотя бы пешком.

– Сколько надо ходить, чтобы похудеть?

– В процессе ходьбы увеличивается частота сердцебиения. Когда жир распадается, образуются мелкие молекулы, кислоты, которые должны вымываться кровью. Чем больше проточка крови через клетки, тем больше жирных кислот вымывается. Этим полезна ходьба. Но если вы хотите похудеть, то должны обязательно применять силовые тренировки, так как они способствуют выработке специальных белков, которые и трансформируют клетки жира.

– Что же такое скандинавская ходьба? Какие есть плюсы и минусы?

– Основные плюсы заключаются в том, что такая ходьба позволяет нивелировать минусы обычной. Когда мы идем простым шагом, то объем движения руками маленький. Когда мы активно работаем плечами, то имеем возможность создать более качественный фундамент для шеи и головы. К тому же, это облегчает движение наших ног.

Скандинавская ходьба полезнее обычной, так как в движении задействованы и другие мышцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Самые частые ошибки при ходьбе?

– Самая главная – дозировка ее длительности и ландшафт. Если вы не готовы долго ходить, то испытаете боль в коленях и спине. Это все должно быть дозировано, как и любой другой тренировочный процесс.

Послушать эфир полностью можно в подкасте ниже:

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