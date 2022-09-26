Преступного умысла не было: владивостокские подростки рассказали про стрельбу по балкону

Спальный район Владивостока. Фото: Анна СОБОЛЬ

Во Владивостоке полицейские разыскали подростков, повредивших балконное окно жилого дома. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Личности ребят на сегодняшний день уже установлены. Ими оказались двое пятнадцатилетних подростков. Мальчики в содеянном признались и раскаялись, мол, преступного умысла не было.

Напомним, во Владивостоке житель Хабаровской, 30А, рассказал, что его балкон обстреляли подростки. Обошлось без жертв: по предварительным данным, малолетние хулиганы использовали пневматический пистолет с металлическими шариками. Писать заявления в полицию пострадавший не стал, об этом он сообщил в социальной сети. Однако полиция не дремлет, и пост в Интернете очень скоро дошел до правоохранительных органов.

Следы от выстрелов. Фото: Telegram-канал vdk_news.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками, а также их родителями профилактическую беседу. Последние, в свою очередь, выразили готовность возместить материальный ущерб владельцу балкона.

Размер ущерба определят специалисты в процессе проверки, которая уже идет.

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