Сотрудники ГИБДД и спасатели Камчатки подвели итоги новогодних праздников

Рассказываем, что произошло на Камчатке с 1 по 8 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отгремели новогодние праздники, первая неделя 2023 года для кого-то прошла в окружении салатов и мягких подушек, а вот сотрудники ГИБДД и спасатели Камчатского края трудились во всю силу. Ведомства подвели итоги с 1 по 8 января и рассказали, что же произошло, пока люди отдыхали.

РАБОТАЕТ МЧС

За эти дни на Камчатке зарегистрировано 49 происшествий, одно из них на водном объекте, в том числе 19 пожаров, пять пепловых выбросов, семь неощущаемых сейсмособытий. В результате спасено 15 человек. Также пожарные спасли материальные ценности на общую сумму более 7,5 миллионов рублей.

ПОЖАРЫ

Первый пожар случился буквально через несколько минут после того, как часы пробили 12. Спасатели выехали на вызов, поступивший из детского сада на улице Океанской. В здании никого не было, поэтому обошлось без эвакуации. Как выяснилось, горел утеплитель торцевой стены здания.

В ту же ночь на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в Петропавловске-Камчатском. На место вызова в течение нескольких минут прибыли специалисты. 18 человек смогли выйти на улицу сами, однако пятерым жильцам потребовалась помощь спасателей — их вывели на свежий воздух с помощью спасоустройств.

4 января огнеборцы ликвидировали возгорание в цехе по производству и ремонту орудий лова размером 20 на 80 метров. В результате пожара были повреждены четыре электрощита на площади 15 квадратных метров, 11 силовых кабелей длиной восемь метров, орудия лова и деревянные конструкции пола на общей площади 50 квадратных метров. Помещение цеха закопчено. Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь цеха, в результате чего спасли материальные ценности на сумму около пяти миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет.

ДРУГИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Стоит отметить, что в праздничные дни жителям полуострова требовалась помощь не только пожарных, но и спасателей. Так, 2 января в Петропавловске-Камчатском сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю эвакуировали с одного берега реки на другой двух человек и собаку. Один из заявителей сообщил, что утром в понедельник он со своим товарищем ушел пешком на рыбалку, перейдя через реку Авача (в окрестностях микрорайона Авача Петропавловск-Камчатского городского округа). Однако, на обратном пути мужчины не смогли самостоятельно преодолеть водную преграду, так как за день на реке образовались промоины.

На помощь выдвинулся личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Прибыв на место, специалисты приняли решение использовать надувную лодку. Мужчин вместе с собакой доставили на противоположный берег реки. В медицинской помощи граждане не нуждались, а пес, оказавшись на воле, отправился по своим делам.

А вечером 5 января у берега озера Нерпичье в Усть-Камчатском муниципальном районе под лед провалился снегоход с нартой. Людям удалось выбраться на поверхность льда самостоятельно, но они сильно промокли в ледяной воде. На помощь им отправились сотрудники пожарно-спасательной части поселка Усть-Камчатск КГКУ «ЦОД», сотрудники полиции и волонтеры. Позже всех людей доставили в здание полиции, медицинская помощь никому не потребовалась.

СВОДКА ГИБДД

С 1 по 8 января на территории Камчатского края зарегистрировано 26 столкновений без пострадавших и 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 17 человек получили телесные повреждения, из них трое несовершеннолетних.

Также специалисты остановили 50 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 12 от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Нарушали правила не только водители, но и пешеходы, за неделю заметили 19 таких инцидентов. 72 человека сели за руль, не имея прав. 195 управляли автомашинами, не используя ремни безопасности. На стоянку специального хранения отправили 34 единицы автотранспорта. За 8 дней выявлено 3446 административных правонарушений с использованием средств видеофиксации.

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