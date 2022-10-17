Разбитый мотопараплан. Фото: ПСО КГКУ «ЦОД»

17 октября на Камчатке случилась трагедия с двумя парапланеристами в районе поселка Заозерный. Еще неизвестно, что произошло, но во время посадки в полях летательный аппарат стремительно полетел вниз, забрав с собой жизни людей.

На данный момент неясно, были ли погибшие жителями Камчатского края или туристами. На месте работает бригада скорой помощи и спасатели КГКУ «ЦОД». «Комсомольская правда – Владивосток» выясняет подробности несчастного случая.

Следователи и криминалисты делают все, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Камчатский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по третьей части 263 статьи УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Трагедия произошла в районе населенного пункта Заозерный. Фото: ПСО КГКУ «ЦОД»

Напомним, этой осенью о трагедии на Ключевской сопке говорила вся страна. 12 туристов хотели покорить самый высокий действующий вулкан Евразии, однако многие из них погибли. Три человека остались в лагере на высоте больше 3000 метров, остальные девять в связке по трое отправились на вершину, но сорвались вниз. Сначала сообщалось, что погибли пять человек. Но каждый день число погибших увеличивалось, пока не достигло девяти туристов. К тому же спасатели не могли с первого раза подобраться к Ключевской сопке из-за штормового ветра и облачности.

Тела погибших доставили в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что среди выживших участников экспедиции был гид, которому диагностировали обморожение 1-2 степени пальцев кистей и стоп, и левой щеки. Его госпитализировали в хирургию.

ПО ТЕМЕ:

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели сразу пятерых туристов на Камчатке

Люди сорвались с высоты во время восхождения на Ключевскую сопку (Подробнее...)

Прокуратура выясняет трагические обстоятельства гибели туристов на Ключевской сопке

Сразу пятеро человек сорвались вниз с огромной высоты (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.