Пропавших на Камчатке рыбаков нашли мертвыми

Катер, на котором спасатели искали мужчин. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В среду, 28 сентября, в акватории Камчатки пропала лодка с двумя рыбаками. 27 числа они вышли из Бухты Большой Саранной, а через час должны были прибыть в бухту Спасения. Этого не произошло, и их знакомые позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ко Камчатке.

После того, как специалистам сообщили о пропаже рыбаков, они отправились на поиски на катерах «Асакадзе» и «Кальмар». В 700 метрах от мыса Опасного в сторону бухты Большой Саранной на берегу находилась перевернутая лодка. По описанию она была похожа на ту, в которой мужчины отправились в море. Но волнение воды помешало специалистам подойти ближе.

Поиски продолжились 29 сентября. С катера «Асакадзе» спасатели пересели в резиновую лодку и смогли подплыть к берегу. Высадившись на сушу, они нашли мертвых мужчин.

Остается загадкой, как погибли рыбаки. Камчатский следственный отдел на транспорте завел уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что на прошлой неделе на Камчатке в районе горячих источников потерялись туристы. На обратном пути их машины заглохли, и отдыхающим пришлось возвращаться пешком.

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