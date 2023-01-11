Пока не возникнет ненависть к оливье: приморский диетолог рассказала, как влезть в джинсы после новогодних праздников

Эксперт отметила, что диета - это образ жизни, а не временная мера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники подошли к концу, оставив после себя не самые приятные последствия: тусклую и обезвоженную кожу, сбившийся режим дня и пару-тройку лишних килограмм. О том, как вернуться к нормальной жизни без мучений и самобичеваний в первую рабочую неделю и настроиться на привычный режим питания, в эфире радио «Комсомольская правда» во владивостоке на волне 90.4 FM нам рассказала Дарья Яровова, врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации клинического питания.

САЛАТИКИ, ПИРОЖНЫЕ И ПРОЧЕЕ...

Эксперт с удовольствием поделилась, как прошли ее новогодние выходные. Дарья встретила 2023 год с семьей в тихой, спокойной обстановке. Конечно же нам было интересно узнать не только это, но и то, что было на столе в праздничную ночь у диетолога? Овсяная каша и фрукты? А вот и нет, приготовили и селедку под шубой, и оливье, и горячие блюда. В общем, классика. Когда знаешь все о правильном питании, можно себя и побаловать.

Как отметила диетолог, если вы набрали 2-3 килограмма – это не страшно, сильно переживать по этому поводу не стоит. Скорее всего, это скоротечная история, которая пройдет в первые рабочие недели. Хуже всего, когда вес «зацепился» и человек не может с ним расстаться.

– То есть 2-3 килограмма – совершенно нормально? Это, получается, где-то 2-3 салата? – уточнил радиоведущий Илья Кузнецов.

– Ничего себе ты салатики килограммами измеряешь, – отшутился его напарник Павел Патрикеев.

Дарья Яровова с радиоведущими Павлом Патрикеевым и Ильей Кузнецовым. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ОТКУДА ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ?

Дарья Яровова объяснила, что многие принимают набранный вес в новогодние праздники за застоявшуюся воду в организме, но не у это сработает. Все зависит от того, кто, что пьет и ест.

– Так какой же набранный вес должен заставить насторожиться?

– Вот, смотрите, если человек весит 40-50 килограмм, не забываем учитывать рост, то изменение на весах на 1-2 единицы – ничего страшного. Более крупным людям такие перемены тоже не сулят чего-то страшного. А вот если человек очень худой и тут резко поправился, для него это может иметь большое значение. Видите, все очень индивидуально. Тут нужно говорить уже о том, кто набрал вес и за счет чего. Да, это действительно может произойти из-за застоявшейся жидкости, в силу того, что мы ели и не двигались, а вот у тех, кто активничал, но при этом поправился – совсем другая история.

САДИМСЯ НА ДИЕТУ?

– Как правильно поступить? Постепенно вернуться к своему рациону или устраивать разгрузочные дни?

– Точно не стоит устраивать разгрузочные дни сразу же после праздников. Хотя все еще зависит от периода «объедаловки». Например, если вы устраивали праздник живота всего два дня, в целом, можно допустить разгрузочный день, но не сильно резко, все-таки для организма это стресс. А вообще любые изменения – стрессовая ситуация. Телу все равно худеете вы или набираете килограммы, оно будет капризничать.

Эксперт отметила, менять рацион нужно постепенно, это очень важно. Меняем салаты с майонезом, на овощные полезные салатики, пироги и торты, на сухарики или хлебцы. А Илья Кузнецов в шутку добавил, что такая схема не работает до тех пор, пока у вас не возникнет ненависть к оливье.

«Точно не стоит устраивать разгрузочные дни сразу же после праздников», - Дарья Яровова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Есть ли смысл садиться на диеты после праздников?

– Конечно нет. Любая диета – это образ жизни. Не бывает так, что вы попробовали какой-то новый модный способ похудения, через неделю получили результат и остались такими навсегда, несмотря на то, что слезли с диеты. Если мы выбираем здоровый образ жизни, мы в нем живем, привыкаем к нему. Я называю это «Провалиться в состояние ЗОЖ».

Дарья объяснила, что наш организм, в особенности желудочно-кишечный тракт любит систему, режим и постоянность. Также желудку не понравится история про запас, лишняя печенька, порция салата, сладкое – спасибо он за это не скажет. Еду нужно выбирать, учитывая тот объем, который вы обычно употребляете. Грубо говоря, из магазина колбаса не убежит, из холодильника тоже, покупайте в меру и не переедайте.

ОЧИЩАЕМ ОРГАНИЗМ

– О питании можно говорить очень много, но раз уж мы беседуем о десятидневном зажоре, по другому его назвать не можем, то можно ли здесь говорить о таком понятии, как детокс-меню? И что это вообще?

– Вообще детокс-питание – это хорошо забытое старое. Еще в советское время на производствах, где люди часто сталкивались с вредными химическими факторами, разработали детоксикационное питание. На что оно направлено? На стимуляцию систем очищения и выведения токсинов в нашем организме. То есть это работа печени, почек, легких, кожи.

Также ведущие затронули с диетологом такую важную тему, как водный баланс. Нужно сохранять золотую середину не пить излишнее количество жидкости, ведь это большая нагрузка на почки. Идеальный режим 1,5-2 литра или 30 миллилитров на один килограмм массы тела в течение дня.

Закупаться продуктами нужно в меру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЛАЙФХАКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

– А есть ли категория продуктов, которую стоит после новогодних праздников исключить из рациона?

– Я называю такие продукты запрещенкой. Питание должно быть чистым, речь идет о еде, из которой мы обычно готовим блюда. А вот все, что в упаковках, хоть и предполагает большой срок годности, но там явно есть какие-то добавки. Стоит на время отказаться от сахара, пирожных, конфет, тортов и так далее. Оставляем свое питание чистым и, скажем так, понятным.

Напоследок Дарья Яровова дала нам, читателям и слушателям радио совет, как распознать, что организм испытывает стресс от изменений в весе. Обратите внимание на ваше тело и распорядок дня. Может быть у вас ухудшился сон или повысился аппетит.

И еще один трехэтапный лайфхак от диетолога для тех, кто взялся за свою фигуру после выходных. Следите за тем, сколько часов вы спите. Тщательнее выбирайте продукты и соблюдайте режим.

Напомним, ранее «Комсомолка» вместе с тарологом подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год. Узнать, что уготовили карты приморцам можно в материале dv.kp.ru.

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