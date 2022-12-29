Предсказание для всех знаков зодиака на 2023 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как хотелось бы получить хоть одну подсказку, на что же обратить внимание в следующем году, чтобы он прошел еще лучше. Куда направить внимание и силы? «Комсомолке» тоже не дают покоя эти вопросы. Мы обратились к тарологу Екатерине Тумановой, она узнала благодаря картам судьбу каждого знака зодиака в год кролика, дала советы и наставления, чтобы все сложилось как можно удачнее.

ОВНЫ:

У этих знаков зодиака год пройдет на ура, если они откроются миру, начнут общаться и коммуницировать с людьми, а главное обратят внимание на свое состояние удовлетворения. Год обещает быть веселым и принести много радостных событий.

ТЕЛЬЦЫ:

Откроют для себя что-то новое в сфере интеллекта, узнают о себе какие-то интересные вещи, которые помогут им в дальнейшем. Ими в этом году управляют знания, на них и стоит делать упор.

БЛИЗНЕЦЫ:

Полны сил и энергии. Воздушным знакам присуще отдаваться творчеству, любая идея, какое-то предложение достойно вашего внимания. Не воротите нос, откликайтесь, действуйте. 2023 год станет для вас годом неиссякаемой энергии.

РАКИ:

Уйдут в мир фантазий и иллюзий, главное сконцентрироваться на позитивных размышлениях. Не зря ведь говорят, что мысль материальна. Следите за своим психоэмоциональным состоянием. Не дайте трудностям сломать вас.

ЛЬВЫ:

2023 год очень любит представителей этого знака зодиака и обещает им успех на любовном фронте. Дни пролетят во власти чувств, радостных эмоций. Сияйте, заряжайте свое окружение своей энергией, наслаждайтесь.

ДЕВЫ:

2023 год принесет девам определенные уроки, кажется, им пора попрощаться с приевшейся стабильностью и начать что-то менять в жизни. Не сопротивляйтесь, старайтесь находить свои собственные лайфхаки, которые помогут вам двигаться дальше. Иначе говоря, не тормозите.

ВЕСЫ:

Представителям этого знака зодиака открыты все пути, можете смело ставить новые цели и планы. А кого-то ждет путешествие, которое принесет много новых знакомств.

СКОРПИОНЫ:

Их ждет трансформация, отчасти даже самокопание, которые выведет их из рутинной стабильности, но не социальной, а именно в сфере межличностных отношений. Иначе говоря, эти знаки зодиака ждет некое перерождение, они засияют по-новому.

СТРЕЛЬЦЫ:

Есть риск впасть в депрессивное состояние, все из-за провокационных моментов, которые то и дело будут встречаться на пути в 2023 году. Главной опорой для этих знаков зодиака станет их внутреннее состояние. Таролог отметила, что стрельцы – любимчики вселенной, самое главное следить за своим мировоззрением, держать фокус на позитиве.

КОЗЕРОГИ:

Этим знакам зодиака предстоит разобраться в межличностных взаимоотношениях. Это в целом такая тенденция 2023 года. Старое должно уйти либо переродиться. Это может быть любимый человек, друг, коллега. Негативные связи должны уйти и дать место чему-то гораздо лучше.

ВОДОЛЕИ:

Для водолеев этот год – год изменений, особенно остро они ощутят это на себе с весны. В это время Плутон будет переходить с ретроградного положения в стабильное. Представителям этого знака таролог посоветовала чувствовать эти импульсы, как только ощутите, что вы полны сил, сразу же приступайте к действиям. Вы справитесь со всем, что задумали, главное не упустить момент.

РЫБЫ:

2023 год поможет раскрыть внутренний потенциал представителей этого знака. Идите вперед и ничего не бойтесь, особенно дерзайте в творчестве.

Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с астрологом из Приморья. Евгений Хат рассказал, чем запомнится год кролика, в какой месяц наиболее велика вероятность встретить вторую половинку и как задобрить главный символ года.

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