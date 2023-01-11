Жители Приморского края разлюбили шампанское и мандарины и перешли на экзотику

Рассказываем топ любимых продуктов у приморцев на новогодних праздниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» любит подводить итоги года, но в этот раз мы решили поэкспериментировать с самого начала и совместно с маркетологами сети магазинов «Реми» провели исследование. Мы выяснили, какие продукты жители края покупали в преддверии главной ночи в году и с 1 по 8 января.

В период с 24 по 31 декабря 2022 года специалисты отметили снижение покупательской активности в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на следующие категории товаров:

Так игристое вино приморцы покупали меньше на 24%, чем годом ранее. В канун праздников покупатели торговой сети «Реми» также реже приобретали сыры – снижение составило 2%. Однако людей привлекли, так называемые, премиальные сыры – «Бри», «С голубой плесенью». Увеличение спроса составило 27 и 51% соответственно. Из колбасных изделий жители края отдавали свое предпочтение уже нарезанным сыровяленым, сырокопченым и полукопченым изделиям – рост покупательской активности на эти категории товаров составил в среднем 114%.

У приморцев появились свои продукты-любимчики в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии наступления Нового года и продолжительных выходных приморцы реже приобретали один из главных праздничных продуктов – мандарины. Снижение покупательской активности оказалось в районе 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021. Зато интерес вызвали экзотические фрукты: помело, клементин и кумкват.

Не пользовались спросом в последнюю неделю года тигра у покупателей куриные яйца, снеки и соки. Однако жители края охотно приобретали цыпленка-корнишон (увеличение спроса в сравнении с последней неделей 2021 года составило 45%), а также овощи (рост 3%). В категории «консервы» люди выбирали шпроты (рост 93%), морскую капусту с морепродуктами (рост 24%), скумбрию и сардины (рост 102%).

А вот ставшую традиционным ингредиентом для праздничных застолий сайру покупали неохотно – снижение на 40%. Стоит отметить, что заправку для оливье и селедки под шубой жители региона брали впрок, предпочитая упаковки более 500 грамм. Спрос в этой категории вырос на 41% в последнюю неделю 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Также майонез низкокалорийный в упаковке до 500 грамм вызвал колоссальный интерес – рост составил 108%.

Напомним, «Комсомолка» поговорила с диетологом, эксперт рассказала, как прийти в форму после новогодней «объедаловки». Полезные советы и лайфхаки читайте в материале dv.kp.ru.

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