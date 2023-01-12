Во Владивостоке водитель автобуса запер и увез девочку, которая не могла оплатить проезд

Девочке всего 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Владивостока проверяют информацию о вопиющем случае в столице Приморья. Водитель автобуса отказался выпускать 12-летнюю девочку. Рулевой запер двери и увез ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Информация появилась в социальных сетях, автором выступила рассерженная мама. Девочка платила дебетовой картой с положительным балансом – ничего не предвещало беды. Как вдруг – тревожный писк и ошибка на терминале. Водитель закрыл двери, утверждает женщина, и уехал, сказав ребенку «без оплаты не выйдешь».

Фото: соцсети, svodka25

– Напуганная дочка позвонила мне. Услышав разговор со взрослым, о том что я рядом и сейчас приеду, водитель выпустил ее на остановке «Стройматериалы», где она осталась ждать меня, – рассказала мама в соцсети.

Карта, как оказалось, еще ни разу с момента выпуска не использовалась в общественном транспорте. Ошибка терминала предварительно подтвердилась.

– Полицейские устанавливают личности участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, – уточнили в региональном УМВД.

Как рассказали в управлении транспорта, руководителям автотранспортных предприятий настоятельно рекомендовано провести инструктажи с сотрудниками о правилах перевозки. Водители проинструктированы о бесплатном проезде несовершеннолетних в случае проблем с картами оплаты.

К слову, по информации главы компании-перевозчика (как стало известно, речь идет об ООО «Самокат»), рулевой не удерживал ребенка. У девочки якобы с третьего раза оплата не прошла, после она ушла в салон, при этом водитель не знал, когда она выходит.

Пролить свет на противоречивую историю остается правоохранительным органам. Если водитель все же серьезно напугал девочку и действительно удерживал, ему грозит административный штраф или увольнение.

Стоит отметить, конфликты с перевозчиками для Владивостока – не новость. В декабре из-за водителя маршрутки едва не погибли несколько человек, а осенью минувшего года водитель довел детей до слез из-за ста рублей.

ПО ТЕМЕ:

Соцсети: в столице Приморья водитель автобуса взял в «заложники» 12-летнего ребенка

Во Владивостоке мужчина отказался выпускать школьницу из автобуса из-за не прошедшей оплаты (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где провести зимние выходные и полноценно отдохнуть?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.