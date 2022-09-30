От домашних животных стали чаще избавляться в Приморье, даже от породистих

Среди пушистых: шотландцы, мейн-куны, сфинксы, британцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцы домашних животных в Приморье стали чаще выбрасывать своих питомцев на улицу или отдавать. Размышлять, насколько совестными являются такие поступки, «КП - Владивосток» не берется. Лишь отметим, что среди прочих есть люди, которые пытаются хоть как-то по-человечески пристроить своих друзей.

На популярной краевой барахолке в интернете все больше мелькает объявлений о поисках новых хозяев для кошек и собак. Отдают некогда любимых друзей бесплатно, либо за крайне низкую цену. Помимо беспородных красавцев среди кошачьих: шотландцы, мейн-куны, сфинксы, британцы; среди хороших мальчиков и девочек: немецкие овчарки, лайки, самоеды, шарпеи и другие.

Вот, например, житель Владивостока пытается пристроить шотландского страйта «с особенностями». Девочке почти год отроду, не стерилизована, не имеет паспорта и «презирает человечество», как пишет автор поста. К слову, губа у серой красотки – не дура: ест только куриную грудку и красную рыбу.

– Я очень люблю животных, но эту придется выкинуть на улицу сквозь слeзы. Заберите, пожалуйста, – подытожил автор.

Кошечка из объявления.

Листая сайт купли-продажи, можно найти также годовалых щенков лайки за 500 рублей в городе Фокино, пятилетнюю девочку шарпея. Ее отдадут «ответственным людям, только в добрые руки в связи с постоянным отъездом».

Желающих избавиться от животных стало больше не только в сети. Директор фонда «Умка» Екатерина Кириллова рассказала, что за последние время приют серьезно пополнился новыми взрослыми домашними животными, при этом часть из них – дорогие породистые.

– За последние три дня в приют попали три лабрадора, одна лайка, дратхаар и сфинкс. Также много беспородных животных. Их отдают в основном мобилизованные граждане, либо те, кто подлежит мобилизации, и заранее избавляются от питомцев. Есть даже специально созданные чаты для людей, которые хотят отдать домочадцев на содержание на неопределенный срок. Желающих много, но не в таком объеме, в каком питомцев пытаются сдать.

Редакция издания выступает против повального избавления людей от собственных друзей. Стоит понимать, что именно мы в ответе за тех, кого приручили. Фонду и добродушным людям желаем успехов и сил от имени всего издательского дома.

Напомним, вместе с фондом «Умка» «Комсомольская правда» борется за жизнь рыже-черной кошки с БАМа, которую подобрали наши читатели. В одном из дворов на улице Шошина они увидели, как без движения лежит небольшое тельце и неестественно выгнутыми лапками. Подробнее читайте на сайте.

ПО ТЕМЕ:

Первый приют для бездомных собак и кошек появился во Владивостоке

А вместе с ним у животных появился шанс, что их когда-нибудь назовут домашними питомцами (подробнее)

Зоозащитники рассказали администрации Владивостока, с чем может столкнуться новый приют для животных

Сотрудники фондов по защите животных поделились опытом в вопросе создания будущего муниципального приюта в столице Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.