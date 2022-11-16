Приморец снял на камеру подводный танец ларги

Это не первая встреча с ларгами у Токаревского маяка. Фото: принтскрин видео.

Токаревский маяк стал местом притяжения для ларг, в этот раз милое создание удалось запечатлеть фотокорреспонденту PrimaMedia Илье Аверьянову. От видеоролика с подводным танцем тюленя практически невозможно оторвать глаз.

Прозрачная голубая вода, дно моря, усеянное водорослями и ракушками, глазастая ларга, она же нерпа – это Приморский край. Если быть точнее – Владивосток. Стоит отметить, что совсем недавно у Токаревского маяка приморцы повстречали пару ларг, которые высунули свои головы из воды и с любопытством наблюдали за людьми. Этим животным в целом присуще любопытство. Ранее «Комсомолка» писала о том, как в Находке стая нерп очень близко подплыла к людям, особо бесстрашные и вовсе старались залезть на интересные цветные доски, на которых стояли любители сап-серфинга. Животные пробовали сапы на вкус, ощупывали плавниками, принюхивались к ним и заглядывали приморцам в глаза, будто спрашивая: «Это что?».

Напомним, при встрече с подводными обитателями ни в коем случае нельзя пытаться их потрогать, а тем более покормить. Во-первых, животное может не понять ваших добрых намерений и проявить агрессию, во-вторых, вы рискуете «приручить» его, тогда он будет подбираться к людям все ближе и ближе. А это, к сожалению, никогда ничем хорошим не заканчивается. Нерпе могут навредить, либо она перестанет самостоятельно добывать еду.

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