Привет, красавец: на Камчатке редкий тюлень выпрашивал угощения у прохожих

Редкий тюлень жалобно смотрел на местных жителей. Фото: принтскрин видео.

Необычного морского зверя заметили жители Камчатского края в январе 2022 года. Сивуч вынырнул из воды у самого берега и долго всматривался в лица удивленных прохожих. Поведение нежданного гостя попало на видео, которое распространилось в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Местные жители заметили сивуча в центре города Петропавловск-Камчатский. Кадры с места происшествия появились в telegram-канале @kamchatka01. Морской зверь появился возле берега и жалобно смотрел в лица людей, как будто выпрашивая еду.

В комментариях к записи люди уверены, что тюлень был голодным и ждал угощения.

Напомним, «Комсомолка» писала, что осенью 2022 года сотрудники Кроноцкого заповедника обезопасили лежбище сивучей на Камчатке. Специалисты очистили территорию Авачинской бухты от шин и покрышек, а торчащие из земли прутья арматуры спилили до основания. Ранее это место полюбилось 30 особям разного возраста.

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