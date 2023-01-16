Поселок на острове уже прозвали «резервацией». Иллюстрация из архива «КП». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна трагедия омрачила уже небезызвестный для сводок федеральных новостей остров Путятина. В одноименном поселке, добраться до которого вплавь почти невозможно, скончался 73-летний мужчина. Из-за транспортной блокады представители правоохранительных органов, уверены местные жители, не могут провести экспертизу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Вышел на пенсию... Перед Новым годом ампутировали ноги, страдал от множества болезней, к сожалению. Вчера утром [15 января - прим. ред.] скончался. Чтобы установить причину смерти, надо отвезти на материк – доказать, что смерть не из-за криминала.

Утром в понедельник, 16 января, местные обратились в администрацию поселка, но пока внятного ответа не получили. При этом жители уверены: все знают.

Почти всю жизнь умерший прожил на Путятина – большая семья собрала вещи и необходимое для погребения. Ведь дома осталась пожилая вдова-инвалид. Без костылей 70-летняя женщина едва ли может передвигаться. Однако пока бюрократические тонкости мешают похоронить мужа.

– Мы знаем о ситуации. Сегодня (16 января) баржа выходит из ремонта, ориентировочно, после обеда. Правоохранители проведут необходимые мероприятия, – сообщили в администрации ЗАТО Фокино.

К сожалению, блокада острова уже забрала минимум одну жизнь. Из-за невозможности оказать своевременную помощь скончалась 35-летняя женщина – по факту ее смерти региональный СК уже завел уголовное дело. С лечением опоздали почти на сутки. Обыски, по данным источника «КП», уже прошли в доме замглавы администрации муниципалитета. В офисах чиновников изъяты некоторые документы.

Ответственные за переправу уже не раз переносили сроки выхода плашкоута на маршрут – то погода нелетная, то не все работы завершены. «Резервация» на острове дошла до федеральных органов, включая главу СУ СК РФ Александра Бастрыкина. Ошибка может стать фатальной для нынешнего состава чиновников муниципалитета. Островитяне уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью.

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