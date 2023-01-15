Умерла, не дождавшись помощи: многодетная мать с острова Путятина скончалась

Женщине не смогли вовремя оказать квалифицированную помощь. Фото: Администрация ЗАТО Фокино.

То, чего боялись жители острова Путятин в Приморье, произошло. Транспортная блокада и отсутствие нормально сообщения с материком стали причиной смерти многодетной матери. Жительница островной территории не смогла получить своевремнную помощь медиков и в итоге скончалась, уже находясь в медицинском уччреждении.

– Установлено, что 13 января 2023 года 35-летняя жительница острова Путятин, ЗАТО Фокино обратилась за медицинской помощью по месту жительства. Вечером 15 января 2023 года, вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи, наступила смерть женщины, – отметила пресс-служба прокуратуры.

Дело в том, что многодетной матери стало плохо, помощь пытались оказать на острове, но в фельдшерском пункте попросту нет необходимых препаратов и мощностей. Женщину пытались спасти родственники, запрашиивали судно или вертолет, но из-за шторма больную удалось вывезти с отсрова лишь спустя сутки. Увы, оказалось слишком поздно. В ближайшую больницу мать троих детей доставили в критическом состоянии. По предварительным данным, диагноз – панкреонекроз. Это осложнение острого панкреотита, во время которого разрушается поджелужочная железа. Врачи боролись за жизнь пациентки, но усилия оказались тщетными.

– Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), – подытожили в ведомстве.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурату1ры.

Напомним, паром на остров Путятина должны были запустить после долгого перерыва 14 января. Но из-за неблагоприятной погоды транспортное сообщение с материком так и не удалось восстановить. В этот раз блокада привела к трагическим последствиям.

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