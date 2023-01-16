Обе кошки – мальчики. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ветеринары беспокоятся за здоровье полуторамесячных котят леопарда, которых нашли без матери у границ национального парка «Земля леопарда». Врачи делают все возможное, чтобы спасти осиротевших хищников и сохранить им жизнь.

Как рассказали в пресс-службе национального парка, после лечения у хищников появился здоровый аппетит, но неожиданно на прошедших выходных их состояние ухудшилось, они прекратили принимать пищу. Судя по записям с камер наблюдения, сейчас они не такие игривые и активные какими были раньше.

С пятнистыми хищниками уже работают ветеринары Центра реабилитации и дирекции заповедников «Земли леопарда», параллельно эксперты изучают записи камер наблюдения, чтобы узнать, что могло стать причиной их критического состояния.

Напомним, что двух осиротевших котят леопарда в возрасте около 45 дней обнаружили в Хасанском округе Приморья. Маленьких хищников, которые совсем недавно научились ходить пришлось изъять из дикой природы, чтобы они не погибли под колесами машин или из-за холода.

Малыши прошли ветеринарный осмотр, им сделали рентген, взяли анализы крови. Врачи не обнаружили у них каких-либо ранений или травм.

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