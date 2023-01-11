Ветеринары не обнаружили травм у спасенных леопардов-сирот

У малышей также взяли анализ крови. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье спасенные котята леопарда прошли свой первый профессиональный ветосмотр. Результаты исследований показали, что состояние малышей удовлетворительное. Об этом рассказали сотрудники национального парка «Земля леопарда».

По словам экспертов, состояние малышей удовлетворительное. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ветеринары осмотрели пятнистых хищников, проверили на наличие ранений, а также взяли анализы крови. Вес малышей составляет три килограмма, внешних повреждений врачи не обнаружили, рентген также не показал каких-либо травм. Эксперты не стали рисковать, потому во время всех процедур удерживали их своими руками, хотя обычно во время подобных процедур используют медикаменты.

Во время осмотра врачи удерживали сирот своими руками. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Котят осматривали не только врачи МРОО «Центр «Тигр» и дирекции нацпарка, но и известный в России ветеринар Михаил Альшинецкий, в прошлом он лечил животных в Московском зоопарке.

Котят осмотрели специалисты МРОО «Центр «Тигр», дирекции нацпарка и известный в России ветеринар Михаил Альшинецкий. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Леопардов поселили в карантинный бокс, за их состоянием и развитием специалисты наблюдают удаленно. Они спокойно едят специальную молочную смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень. Возможно в будущем им понадобятся добавки с кальцием для здорового роста костей.

Животных поселили в специальный карантинный бокс. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, что полуторамесячных пятнистых котят нашли у границ национального парка «Земля леопарда». Малыши совсем недавно научились ходить, возможно, из-за высокого снежного покрова они отбились от своей мамы. Их отловили, чтобы они не погибли на морозе или не попали под колеса машин.

Подобный случай вынужденного изъятия юных

Леопарды совсем недавно научились ходить. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

леопардов из дикой природы уже происходил в августе 2022 года. Первым таким подопечным нацпарка стал Leo 260M, у которого нашли раны с паразитами. Сейчас девятимесячный хищник чувствует себя хорошо и готов вернуться на волю.

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