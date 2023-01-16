Разрушаем стереотипы: «Комсомолка» рассказывает про одну из самых необычных профессий в медицине

19 января в России отмечают День патологоанатома. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Об этой профессии слагают легенды, в фильмах не стесняются показать самые тяжелые и порой жуткие моменты, с которыми сталкиваются люди, выбравшие этот путь. Речь идет о патологоанатомах и, кстати, в России 19 января отмечают их профессиональный праздник. В честь этого «Комсомолка» пообщалась с экспертом из Приморья в этой области – начальником ГБУЗ «Приморского краевого патологоанатомического бюро», врачом высшей категории Евгением Коцюрбий. Он рассказал интересные факты о своей профессии и разрушил стереотипы о ней.

ЖИВЫМ ТУТ МЕСТО?

Работа действительно необычная. Но, как утверждает Евгений, образ патологоанатома в кино значительно отличается от реальной картины. Начнем с того, что специалисты занимаются не только вскрытием трупов, чтобы установить точную причину смерти, но и проводят микроскопическую диагностику живым пациентам. Так что «доктор-смерть» это лишь наполовину оправданное клише.

– Вскрытие трупа проводится только в том случае, если человек умер от заболевания в больнице или в домашних условиях. А судебно-медицинская экспертиза осуществляется, если речь идет о насильственной смерти.

СТЕРЕОТИПЫ

Долгое время врачи-патологи были некой отдельной кастой – они работали в моргах и лабораториях, даже не общались с пациентами. Сегодня все иначе. Патологоанатом стал полноценной частью врачебной команды – врач-клинический морфолог. Исследовать образец ткани, изучить историю болезни и рентгеновские снимки, сопоставить все факты и выдать диагноз – это аналитическая работа, практически похожая на детективную.

– Существует ряд условий, когда вскрытие можно не производить. Это регламентируется соответствующими законами и приказами. Чаще всего от этой процедуры отказывают по религиозным мотивам, когда диагноз установили при жизни умершего и заболевание не связано с инфекционной патологией и онкологическим заболеванием.

ДОСТИЖЕНИЯ

Специалист также поделился, как развивается это направление медицины в крае. Значительные успехи достигнуты в диагностике лейкозов и лимфопроли-феративных заболеваний на основе сотрудничества патологоанатомического бюро и краевого детского онкогематологического центра. Сейчас в этой области идет постепенное обновление методического обеспечения диагностического процесса, что позволит в ближайшем будущем поднять его до уровня мировых стандартов.

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ

Но с чего же началась история этой профессии конкретно в Приморском крае? Евгений рассказал, что первые патологоанатомические вскрытия провели еще в конце XIX века военные врачи. Датой создания патологоанатомической службы в Приморье считается 26 октября 1891 года, когда при владивостокском морском госпитале «освятили и сдали по назначению» здание анатомического покоя.

Впервые на Дальнем Востоке (одновременно с Москвой и Ленинградом) в регионе в 1984 году под руководством Юрия Каминского провели реорганизацию патологоанатомической службы с образованием учебно-научно-практического комплекса в составе кафедры патологической анатомии и Централизованного патологоанатомического отделения города Владивостока (Позже – Владивостокского городского патологоанатомического бюро).

Приморское краевое патологоанатомическое бюро организовали 31 декабря 1997 году. И уже в ноябре 2021 года, в результате реорганизации учреждений здравоохранения, Владивостокское и Приморское учреждения объединили. У последнего, кстати, в этом году юбилей.

Как видите, профессия патологоанатома несет в себе глубокую интересную историю, она потерпела множество изменений. Да, пускай некоторые стереотипы еще живы, Евгений говорит, что он и его коллеги давно привыкли и уже не обращают на это внимания.

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