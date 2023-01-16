Хоккеисты «Адмирала» сыграют с осужденными в приморской колонии

Спортсмены и любители готовятся к матчу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Товарищеские матчи спортсменов «Адмирала» с осужденными и сотрудниками ГУФСИН пройдут 22 января в Спасске-Дальнем. Состоятся они под девизом «Мы – разные, хоккей – один» при инициативе начальника ГУФСИН Вадима Версткина и поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оценить игру спортсменов и ветеранов клуба «Адмирал», сотрудников УИС и осужденных смогут представители СМИ по предварительной регистрации. В пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю рассказали, что на территории колонии установлена хоккейная коробка. Участники активно тренируются перед матчем. Кроме того, у них будет специальная спортивная форма.

В ведомстве отметили, что игра такого уровня проходит впервые. Ранее осужденные делились на команды и играли между собой. Подобные мероприятия важны для социализации людей, ведь именно во время них формируется приверженность к здоровому образу жизни, а также проявляются коллективная работа, уважение, взаимопомощь.

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