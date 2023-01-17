И рыбку съесть, и на судно залезть: наглый сивуч на Камчатке попался на «ограблении»

Моряки были очень удивлены, когда увидели сивуча. Фото: принтскрин видео.

Необычный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Бесстрашный сивуч взобрался на рыбацкое судно за угощением. Судя по всему, лакомства нежданному гостю понравились, ведь отогнать его было совсем не просто. Видеозапись с места «преступления» появилась в telegram-канале @kamchatka01. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Морской зверь посетил рыбацкое судно в январе 2023 года. Моряки были шокированы поведением редкого тюленя. Он отважно ринулся к «угощениям», несмотря на крики людей.

– Валим отсюда! Опасно-опасно – комментируют очевидцы.

Однако далеко не все рыбаки были готовы делиться с сивучем своей добычей. Один из них схватил шланг и начал поливать нежданного гостя водой. Несмотря на это, северный морской лев успел съесть несколько крупных рыб, прежде чем покинуть судно.

В комментариях местные жители восхищены поведением тюленя.

– Такой смелый! Пожалели котенку рыбов, – отреагировали они.

Напомним, «Комсомолка» писала, что прохожие заметили сивуча на Камчатке. Он жалобно всматривался в лица людей, как будто выпрашивая угощения.

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