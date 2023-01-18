Продавал шоколадки, стал директором по маркетингу: успешный выпускник ВВГУ поделился, как сложилась его карьера

Валерий Жилин получил две специальности одновременно: «Экономист международник» и «Переводчик английского языка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Гуляй студент! Ну, или подожди немного, еще успеется, ведь «Комсомолке» есть что рассказать для ребят, которые ищут себя. В преддверии Татьяниного Дня мы пообщались с одним из выдающихся выпускников ВВГУ (ВГУЭС) – директором по стратегическому маркетингу ООО УК «Деловые люди», которая обслуживает такие бренды как «Азбука мебели», «Народные кухни» и «Эго» Валерием Жилиным. Он рассказал, что дал ему университет. Поделился лайфхаками с будущими специалистами и, конечно же, объяснил, что такое маркетинг и с чем его едят.

– Расскажите, пожалуйста, на кого вы учились в ВВГУ?

– Я получил две специальности одновременно: «Экономист-международник» и «Переводчик английского языка в бизнес коммуникациях». Так что выпустился сразу с двумя дипломами. Один из них красный, потому что синих корочек на переводчиков не хватило. До этого учился в лицее ВВГУ (ВГУЭС) и как-то автоматически остался в университете.

– Какую роль сыграло обучение в вашей работе?

– Хороших маркетологов без знания экономики и английского языка не припомню. Так что, можно сказать, тружусь в смежной отрасли. Понимание экономических процессов очень помогает, а знание английского вообще одна из ключевых компетенций хорошего специалиста. Большинство актуальной литературы и статей по профессии, к сожалению, издаются только на нем. И, если хочешь быть на острие знаний, волей-неволей нужно знать язык.

– Когда выпустились из университета?

– Страшно сказать в 2003.

– Проходили ли практику в универе, помогло ли это в будущем?

– Проходил несколько раз, в том числе в «Востокцементе».

– Почему выбрали именно эту профессию? Чем она так приглянулась?

– Вообще, можно сказать, это профессия выбрала меня. Начинал я свой трудовой путь сразу после университета в международной компании Mars – всем известный производитель шоколадных батончиков и кормов для животных. Кстати, название не имеет никакого отношения к планете, это фамилия основателя компании.

И вот после первого знакомства, посещения офиса и курса молодого бойца, совершенно уверенный, что мое образование открыло мне дорогу в мир транснациональных корпораций, я выхожу в первый рабочий день… торговым представителем на Чуркин. Каково же было мое удивление, что вместо контейнеров у меня заказывают по несколько шоколадок, а мятные конфеты вообще отказываются брать.

Через полгода я уже обладал всеми навыками матерого продажника и маркетолога. Считаю этот опыт одним из самых крутых в моей карьере и очень важным уроком – куда бы жизнь тебя не закинула, выжимай максимум из ситуации.

Дальше был «В-Лазер», куда я пришел на позицию проектного менеджера, где меня и застала реструктуризация департамента. Мне предложили должность менеджера по рекламе. Через три года я стал директором департамента маркетинга и рекламы.

– Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? Может какой-то забавный случай?

– Как-то на практике мы сделали туристический эколагерь на острове Рикорда, привозили туристов на дикий отдых поесть вкусных морепродуктов. Территория примыкала к артели, там выращивали гребешок и кукумарию. Ее охраняли несколько огромных волкодавов. И вот к нам приехали бывшие выпускники института Азии ДВГУ. Один из них, наш земляк, давно работал в одной из префектур Японии и долго не был на родине. Когда все разошлись по палаткам, я решил проверить обстановку. Услышал в ночи протяжный вой. Он шел со стороны нашего палаточного лагеря. Рванул туда и увидел такую картину: в свете молодой луны в обнимку сидели наш японский гость и самый здоровый волкодав. Парень грустным голосом рассказывал собаке о том, как он устал заграницей, его никто не понимает, а она воем поддерживала своего нового товарища. Даже хвостатой понятна тоска русского человека по родной земле.

После этой забавной, а главное душевной истории вся редакция «Комсомолки» улыбнулась.

– Общаетесь ли с одногруппниками?

– Многие разъехались по разным городам и странам, но общение поддерживаем и стараемся раз в год собираться в бане.

– Что посоветуете начинающим маркетологам?

– Скажу словами Стива Джобса: stay hungry, stay foolish. Не останавливайтесь в развитии, ищите, копайте, сомневайтесь. Маркетинг – это не сбор догматов, он развивается, берите с него пример. Не думайте, что вы достаточно прочитали и сделали, чтобы стать экспертом. Я до сих пор не считаю себя гуру в маркетинге и стараюсь прислушиваться к советам коллег и специалистов. Маркетинг многогранен и количество этих граней только увеличивается.

– Попробуйте объяснить своими словами через призму вашего опыта, что же такое маркетинг.

– Все просто и одновременно сложно. Маркетинг – это то, как компания ведет себя на рынке и реагирует на рыночные изменения в продукте, услуге, цене, способе продвижения, бизнес-процессах и так далее. Мы все были свидетелями стремительных взлетов и таких же стремительных падений крупных компаний. Ретроспективно анализируя их опыт, всегда приходишь к мнению, что виноват маркетинг. Необязательно конкретные люди, а как функция. Яркий пример Nokia и контрпример Amazon.

– Назовите плюсы и минусы профессии.

– Я думаю, они такие же, как и у большинства профессий. Многие судят о маркетинге по фильмам вроде «Чего хотят женщины», чуть меньше по книгам «99 франков» и Generation «П». Реальность же может сильно разочаровать: профессия напоминает деятельность бухгалтера, нужно считать постоянные и переменные издержки, норму прибыли, возврат на вложения. Делать когортный анализ, ABC-анализ, проводить опросы и интервью, составлять медиапланы. 80% работы маркетолога – таблицы и цифры. И если у вас будет 20% креатива, считайте, повезло.

Но, если вам по душе такая работа и вы проберетесь через расчеты и отчеты, сможете доказать эффективность вашего решения, претворить его в жизнь и получить осязаемый и подтвержденный результат, получите мало с чем сравнимое удовольствие человека, решившего задачу. И чем сложнее задача, тем больше удовольствие!

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