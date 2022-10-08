Бороться с браконьерами на «Земле леопарда» жители Приморья смогут в виртуальном мире

Один из кадров будущей игры. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

У жителей Приморья и всей страны появится возможность посетить национальный парк «Земля леопарда» и увидеть краснокнижную пятнистую кошку в виртуальном мире. Как рассказали сотрудники нацпарка, в России разрабатывают видеоигру о дальневосточных леопардах.

– Игроки смогут исследовать заповедную территорию, участвовать в незаурядных событиях и встретить самую редкую в мире кошку! Это - первый подобный проект. Все смогут насладиться настоящими видами заповедника и нацпарка и встретить «Короля равнин» – амурского тигра, и «Принца гор» – леопарда!

По сюжету главная героиня – студентка Катя Мирошева. Девушка практикуется в национальном парке, помогает сотрудника в исследования, организации экотуризма и в борьбе с браконьерами. Выполняя задачи, игроки могут фотографировать животных, коллекционировать их описания и искать следы, устанавливать фотоловушки и путешествовали по основным маршрутам и локациям «Земли леопарда».

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