«Жить захочешь – и придешь, и побежишь в любом состоянии!». Фото: Артем КИЛЬКИН

История, которая произошла накануне в Приморье, до сих пор не дает покоя местным жителям. Речь идет о нападении дикого зверя на человека. Случай, конечно, не единичный в этих краях, но тем не менее резонансный. Остроты этому сюжету добавляет и тот факт, что пенсионер нашел способ отбиться от медведя. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» рассказала внучка пострадавшего. Подробности в материале.

Все, что известно о мужчине, – пострадавшему 77-лет. В прошлом житель Партизанска работал шахтером, как почти все проживающие в те времена там мужчины. Сейчас приморец на пенсии и ведет достаточно активный и здоровый образ жизни. Семья небольшая: супруга и двое детей – сын и дочь. Корреспонденту «КП» удалось связаться с внучкой пострадавшего.

Светлана, так зовут 29-летнюю девушку, рассказала, что сейчас дедушка все еще лежит в больнице. У него травма руки, растерзано тело и лицо, задеты глаз и ухо. Пострадавшего навещает супруга, сама внучка к родственнику пока не ходила.

– Он весь переломанный лежит, у него рука поломана. Бабушка так сказала, – утверждает внучка.

Рассказать, как все было от и до, пенсионер пока не может. Оно и понятно – у мужчины травматический шок. Светлана говорит, что места, где на дедушку напал медведь, ему очень хорошо знакомы. Он почти каждый день ходит гулять в тот лес, что за 6-8 километров от дома. Летом собирает ягоды и травы, из которых потом заваривает чай, зимой занимается лыжной ходьбой. Но в этот день он, как говорит внучка, к счастью, был без лыж – просто пошел прогуляться. Возможно, именно это и спасло ему жизнь.

– Единственное, что рассказал: он упал перед медведем, когда тот его уже подрал, на живот, чтобы прикинуться мертвым. Ну, чтобы медведь от него отстал. Надо знать, наверно, как себя вести. Видимо, сработало, – рассказала девушка.

Когда хищник «поверил», мужчине даже после схватки с животным удалось дойти до дома, где его ждала жена. Пенсионерка, открыв дверь, обомлела: перед ней стоял истерзанный муж в сапогах, полных крови.

После этого случая в Единую дежурную диспетчерскую службу поступили сообщения о том, что медведь и вовсе «гуляет по центру Партизанска», однако в администрации городского округа информацию опровергли. Специалисты на указанном месте обнаружили лишь только крупную собаку. Не может ли быть такого, что, как говорится, «у страха глаза велики», и пенсионер тоже нарвался на собаку крупной породы, спутав ее с медведем? На это внучка пострадавшего тоже нашла, что ответить.

– Бабушка стирала окровавленную одежду, там же видно, что это не собака. Избавиться от пятен никак не получается.

На вопрос корреспондента «Комсомолки», как после всего случившегося пенсионеру удалось самостоятельно добраться до дома, Светлана передает слова дедушки: «Жить захочешь – и придешь, и побежишь в любом состоянии!».

Пока косолапого не нашли. Однако специалисты уже обнаружили то самое место, где на мужчину напал дикий зверь. Не исключено, что пенсионер сам разбудил хищника – так предполагают специалисты. Поиски медведя продолжается, а мы будем следить за развитием событий.

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