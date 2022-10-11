Тайфун Hinnamnor обрушился на Приморье с 6 на 7 сентября. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

За последние несколько месяцев на Приморье неоднократно обрушивались сильные дожди. Привычные для края тайфуны принесли много бед: смытые дома, затопленные огороды и самое страшное – человеческие жертвы. В отдельных районах специалисты до сих пор разбираются с тех, что после себя оставила непогода. Во время эфира на телеканале «Восток24» у губернатора региона Олега Кожемяко поинтересовались, на каких территориях необходимо ликвидировать последствия циклона в первую очередь.

– Первый удар был по Ольгинскому району, пострадала Тимофеевка, [там] погиб ребенок, разрушены мосты, сошел сель. <…> В большей части района была разрушена связь с центром. Но там сразу приступили к восстановлению [дорог], сделали объезды, обеспечили [людей] в период ЧС баллонами, продуктами. [На помощь] вылетал вертолет МЧС.

По словам главы Приморья, от циклона, который пролил дожди на край с 6 на 7 сентября, сильных разрушений не ждали, но «его мощность превысила все тайфуны, которые были в последние 50-60 лет». Кожемяко обозначил – вихрь ударил по нескольким районам края даже сильнее, чем знаменитая «Джуди». Речь идет о тропическом циклоне, обрушившемся на территорию Японии, Южной Кореи и Дальнего Востока СССР в июле 1989 года, он унес жизни 46 человек и причинил значительный материальный ущерб.

– Особенно досталось Лазовскому району, частично Ольгинскому и Чугуевскому. Разрушено 64 моста, погибло восемь человек, один в розыске. Последствия вынудили обратиться в федеральное правительство [с просьбой] о введении ЧС [федерального уровня]. Нас поддержал министр МЧС и правительственная комиссия. Режим ввели в силу того, что 64 населенных пункта отрезаны от «большой земли», в 44-х не было электричества, подтоплено 2356 домов, больше 49 разрушены, больше 15 тысяч человек оказались в затопленных пунктах.

Губернатор отметил, что первой задачей стало восстановление электричества, энергетики работали не покладая рук, на помощь призвали резервы других регионов. Свет вернулся в дома через неделю усердной работы.

– Параллельно шли работы по восстановлению проездов, за две недели все восстановили. Сейчас [проводят] неаварийные работы. Полотно будут приводить в первоначальное состояние в течение октября, ноября и декабря. Сейчас по большинству мостов сделаны объезды. Посмотрим, какие работы можно выполнять в зимний период.

Ущерб от непогоды, добавил глава региона, федеральные структуры оценили в шесть миллиардов рублей. Приморье из своего бюджета выделило больше 1,5 миллиарда – эти деньги отошли подрядным организациям, которые восстанавливают дорожную инфраструктуру.

– Постараюсь раз в неделю смотреть, как идут выплаты пострадавшим. 250 миллионов уже на выплаты выдали. Проводим работу по признанию частично пострадавших домов, комиссия рассматривает вопросы ремонта жилого фонда. Также будут выданы сертификаты тем, у кого пострадало жилье полностью – по 100 тысяч на каждого проживающего.

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